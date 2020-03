Додано: Нед 15 бер, 2020 16:17

Унуноктий написав: Думаю на месяц дом снять. Что скажите? Думаю на месяц дом снять. Что скажите?

Ще холодно, десь в кінці квітня можна Ще холодно, десь в кінці квітня можна

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/