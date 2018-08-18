Natt написав:

Нашла на просторах интернета советы по кризису 2008 г. Некоторые пункты спорные, но тем не менее:1. Поймите, кризис - время не зарабатывать, а сохранять заработанное ранее.Проще говоря - не надо покупать акции, даже если все вокруг твердят что они на дне и завтра точно вырастут. Они точно вырастут, но вполне вероятно что не завтра, а лет через пять. А деньги вам - кризис на дворе - за эти пять лет еще ой как понадобятся.2. Если же жаба душит держать деньги в чулке - положите их в банк. Причем половину переведите в евро, половину - в доллар. Ибо нацвалюта будет падать, пусть далеко не так быстро и глубоко, но проценты в банке вам этого падения не компенсируют.3. Постарайтесь получить все долги. Не могут вернуть все - пусть возвращают хотя бы часть. Если предлагают возвращать имуществом - берите и тут же продавайте. Потому что подешевеет. Потому что если не может отдать сейчас - потом и вовсе не отдаст.4. Если у вас не очень большая зарплата - это не так уж и плохо (в ситуации кризиса). Тех у кого она действительна велика уволят первыми. Принцип тут простой - лучше сократить одного замдиректора чем десять рабочих.5. Постарайтесь взбодрится и работать (пока на вашей работе не пройдут увольнения) с максимальной отдачей - сейчас руководство выбирает кого уволить. А работу уже в следующем году будет найти трудно.6. Если есть престарелые родственники живущие одни в своей квартире - перетяните их к себе, а их квартиру сдайте. Не здорово, но лишние деньги в кризис не помешают. Да и пенсия их тоже может в крайней ситуации оказаться нелишней.7. Еще лучше - убедите их сменять квартиру на меньшую с доплатой а разницу положить под %%.8. Если живете в большой квартире - продайте и съедьте в меньшую. Уверяю, в течении двух лет на те же деньги купите себе такую же, а на разницу будете жить несколько лет.9. Если есть какие-то вложения - продавайте все сейчас и выходите в кэш. Лучше зафиксировать меньший убыток сегодня, чем бОльший завтра.10. Постарайтесь СЕЙЧАС погасить все потребительские кредиты. Не думайте что когда не будут платить все, и вы под сурдинку сможете не платить. Заставят. И не берите новых.11. Если вы частный инвестор - держите свою квартиру до последнего. Я у вас сам ее куплю, когда время придет.12. Урежьте траты - покупайте в бюджетном магазине, пусть с очередями и не очень того качества. Пусть. И деньги - откладывайте. Пригодятся.13. Заведите учет семейных расходов. Программки вам не нужны - лень их вести да и сложны зачем-то. Достаточно ежедневника и чеков.14. Не делайте крупных покупок - скоро все подешевеет и сумеете купить дешевле. Хотите купить автомобиль - подождите год, скоро будут распродавать автомобили тех, кто взял кредит и не смог его отдать.15. НЕ БЕРИТЕ СЕЙЧАС ИПОТЕКУ!16. Не давайте деньги в долг - самим пригодятся.17. Подумайте о своем деле - порог входа сильно упадет, а много ниш освободится.18. Не требуйте повышения зарплаты - уволят первым.