Додано: Нед 15 бер, 2020 17:42

R&D буде і для автопрому і космосу і медицини, а формошльопи пострадають.

Цікаво, як там Airbnb не загинється?

А Uber?

Розповідаю: якщо фінсектор поріже бюджети та проекти(необов'язково щоб хтось накрився, просто косткаттінг), то "піхота" з фінсектора побіжить депмінгувати в суміжні галузі. В багатьох випадках це можливо.

Щодо автопрому, то я Ваш оптимізм не поділяю, бо він дуже залежить від споживчих настроїв, а з цим буде не дуже.



Я не зловтішаюся, бо сам в тому ж кориті і дуже занепокоєний тепер щодо майбутнього, це просто така порада не орієнтуватися на досвід 2014-2017, бо сумно зараз буде не тільки в Україні, а й в усьомі світі.

Автопром при дармовому бензині, може дати добрий ріст. А от Тесли та Маски, хз.

Тут ще може бути, що при менших бюджетах будуть більше аутсорсити.

Навряд чи прогери з фінсектора складуть конкуренцію, це як би те саме, що лікарі проктологи підуть в зуботехніки.

П.С.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/