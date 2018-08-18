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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3191319231933194>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:42

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:
  Рыба-сом написав:А у Вас немає занепокоєння, що їхати нікуди буде? В плані, що кількість проектів суттєво впаде, бо нинішнє падіння фондового ринку ніби як натякає, що в найближчі роки ойті-бюджети будуть суттєво різати всюди по світу 8)

R&D буде і для автопрому і космосу і медицини, а формошльопи пострадають.
Цікаво, як там Airbnb не загинється?
А Uber?
Ну може Дойчебанк грохнеться. Але я до фінсектора зовсім ніяк.

Розповідаю: якщо фінсектор поріже бюджети та проекти(необов'язково щоб хтось накрився, просто косткаттінг), то "піхота" з фінсектора побіжить депмінгувати в суміжні галузі. В багатьох випадках це можливо.
Щодо автопрому, то я Ваш оптимізм не поділяю, бо він дуже залежить від споживчих настроїв, а з цим буде не дуже.

Я не зловтішаюся, бо сам в тому ж кориті і дуже занепокоєний тепер щодо майбутнього, це просто така порада не орієнтуватися на досвід 2014-2017, бо сумно зараз буде не тільки в Україні, а й в усьомі світі.
ЗІ в Чехії зачинені всі магазини крім їжі, ліків, табаку та електроніки (?!!), ресторани, бари, крім їдалень для працюючих. Вже працюємо з колегами з дому як мінімум на два тижні. Сьогодні ніби надзвичайний стан мають ввести.

Автопром при дармовому бензині, може дати добрий ріст. А от Тесли та Маски, хз.
Тут ще може бути, що при менших бюджетах будуть більше аутсорсити.
Навряд чи прогери з фінсектора складуть конкуренцію, це як би те саме, що лікарі проктологи підуть в зуботехніки.
П.С.
Ну і таки склепи електроніки відкриті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Автопром при дармовому бензині, може дати добрий ріст. А от Тесли та Маски, хз.
Тут ще може бути, що при менших бюджетах будуть більше аутсорсити.
Навряд чи прогери з фінсектора складуть конкуренцію, це як би те саме, що лікарі проктологи підуть в зуботехніки.
П.С.
Ну і таки склепи електроніки відкриті.

Без образ, але з такими постійними лосями в БС я на Вашому місці не переоцінював свої здатності до прогнозування 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:45

  change_pm написав:
  Рыба-сом написав:Я не зловтішаюся, бо сам в тому ж кориті і дуже занепокоєний тепер щодо майбутнього, це просто така порада не орієнтуватися на досвід 2014-2017, бо сумно зараз буде не тільки в Україні, а й в усьомі світі.
ЗІ в Чехії зачинені всі магазини крім їжі, ліків, табаку та електроніки (?!!), ресторани, бари, крім їдалень для працюючих. Вже працюємо з колегами з дому як мінімум на два тижні. Сьогодні ніби надзвичайний стан мають ввести.


Повністю підтримую! В листопаді змінив роботу, зара сижу тихенько і не виступаю не по справі.

Якщо зараз стати безробітним, то в такому стані можна пару років легко проходити. Ми ще в кризу навіть не війшли, а таке у світі відбувається.

Хтось при Сарс вводив пандемію? Кордони перекривав? Ні!

зі. В мене бардзо погане відчуття((( щось тут не то...

А що не то?
Відволікання на вірус економічних пиоблем.
Мовляв це вірус, а не керманичі та фінансові еліти намутили.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда Влад говорил, что вкладываться в котлованы - самоубийство - кто ж мог знать, что события примут такой оборот?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:49

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Автопром при дармовому бензині, може дати добрий ріст. А от Тесли та Маски, хз.
Тут ще може бути, що при менших бюджетах будуть більше аутсорсити.
Навряд чи прогери з фінсектора складуть конкуренцію, це як би те саме, що лікарі проктологи підуть в зуботехніки.
П.С.
Ну і таки склепи електроніки відкриті.

Без образ, але з такими постійними лосями в БС я на Вашому місці не переоцінював свої здатності до прогнозування 8)

Економікс учить, що не перформанс в минулому, нічого не означає в майбутньому.
Так що не тре лосів екстраполювати.
Ну да в 2013 очікував девал на 30%, тому тримав валюту з
такого розрахунку. А що Охріменко, чи Нейман, Квестор, чи А.Смітченко прогнозували 3х девал, війну та вивід з ринку 1/3 банків?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:57

  flyman написав:А що не то?
Відволікання на вірус економічних пиоблем.
Мовляв це вірус, а не керманичі та фінансові еліти намутили.


Ну не знаю. Якось це виглядає, як з танка стріляти по мусі. Ха, прикольно вийшло :)

Якщо через 2 тижні не почнуть робити послаблення, а судячи з того, шо все тільки в Європі починається, то не почнуть. То я навіть і не знаю...

Ніколи такого в світі, як зараз відбувається не було. Не вірю, що через вірус, не вірю, що це для того щоб пар спустити.

Можливо, якщо розказати правду, то буде така "жесть", що краще казати про вірус?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:01

  flyman написав:Цікаво, як вижити одинокій молодій жінці при БП?

Думаешь, из-за ситуации в стране мне придется выйти замуж? :lol:
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:02

  airmax78 написав:Когда Влад говорил, что вкладываться в котлованы - самоубийство - кто ж мог знать, что события примут такой оборот?

Та да, скоро котлованы будут выдавать вообще бесплатно, еще и несколько ведер извести вывалят в качестве бонуса.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:05

  airmax78 написав:Когда Влад говорил, что вкладываться в котлованы - самоубийство - кто ж мог знать, что события примут такой оборот?

Полтосік заграв новими фарбами?
Хоть не кредитний?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 бер, 2020 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:07

  Natt написав:
  flyman написав:Цікаво, як вижити одинокій молодій жінці при БП?

Думаешь, из-за ситуации в стране мне придется выйти замуж? :lol:

І захищати мужа.
Вдвох боятися, вже не так страшно:

"Подводя итог, жизнь в городе без света через какое-то время начнет вас удручать. Я проводил ночи в одиночестве слушая радио, поедая консервированные продукты питания и чистя свое оружие при свете моего головного фонарика на светодиодах. Потом я женился, появился сын, и выяснилось, что, когда вы имеете близких вокруг вас, то все становится не так плохо. Дело в том, что семья помогает морально в таких ситуациях.."
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 бер, 2020 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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