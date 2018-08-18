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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3191319231933194

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Когда Влад говорил, что вкладываться в котлованы - самоубийство - кто ж мог знать, что события примут такой оборот?
А почему бы их не достроить на текущем кеше, если себестоимость упадёт? Сага все
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:22

Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:22

  flyman написав:
  Frant написав:
  shosho написав:Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к


Нарот недалекий, факт.

Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.

При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.

Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....

Франт, ти що забув про гастінки на Лісовій були по 15куе, а КМБ за 16куе продавав новобудову 30м2+- зі скидкою на околиці Новобілич ще кілька років тому.


Гостінки в Києві біля метро Лісова за 15 000 були в 2003 чи 2004 році.
Навіть в 2018 вони коштували не менше 22 000 дол.

Ціни Ірпенів, Біличів та інших Зачепилівок мене ніколи не цікавили, тому не можу сказати, скільки вони коштували чи скільки будуть коштувати.
Лише Київ, лише квартири поруч з метро!

Да, пан Хбббафф недавно десь в Києві знаходив об'яви про безбалконні гостинки за 19 000 Дол. Правда, квартири чомусь були без документів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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