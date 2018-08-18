А почему бы их не достроить на текущем кеше, если себестоимость упадёт? Сага всеairmax78 написав:Когда Влад говорил, что вкладываться в котлованы - самоубийство - кто ж мог знать, что события примут такой оборот?
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Додано: Нед 15 бер, 2020 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А почему бы их не достроить на текущем кеше, если себестоимость упадёт? Сага все
Додано: Нед 15 бер, 2020 18:22
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
Додано: Нед 15 бер, 2020 18:22
Гостінки в Києві біля метро Лісова за 15 000 були в 2003 чи 2004 році.
Навіть в 2018 вони коштували не менше 22 000 дол.
Ціни Ірпенів, Біличів та інших Зачепилівок мене ніколи не цікавили, тому не можу сказати, скільки вони коштували чи скільки будуть коштувати.
Лише Київ, лише квартири поруч з метро!
Да, пан Хбббафф недавно десь в Києві знаходив об'яви про безбалконні гостинки за 19 000 Дол. Правда, квартири чомусь були без документів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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