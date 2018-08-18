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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 18:13
airmax78 написав:Когда Влад говорил, что вкладываться в котлованы - самоубийство - кто ж мог знать, что события примут такой оборот?
А почему бы их не достроить на текущем кеше, если себестоимость упадёт? Сага все
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Додано: Нед 15 бер, 2020 18:22
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
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Додано: Нед 15 бер, 2020 18:22
flyman написав: Frant написав: shosho написав:
Вот вы мне скажите, как квартира в Киеве может стоить как квартира в Нью-Йорке? У нас ужасная инфраструктура, маленькие зарплаты, недалекий народ. Все люди, у которых появились хоть какие-то деньги - бегут покупать недвижимость, других инструментов инвестирования просто нет. Это пузырь. 1к квартира в Киеве не может стоить больше $15-20к
Нарот недалекий, факт.
Нарот навіть не може зрозуміти,що собівартість будівництва в економ-сегменті 1 м2 400-500 Дол, не менша.
При цінах 15 тис дол за 1к квартиру - жодних будівельних робіт не буде вестись.
Ех нарот-нарот, суцільна зеКоманда....
Франт, ти що забув про гастінки на Лісовій були по 15куе, а КМБ за 16куе продавав новобудову 30м2+- зі скидкою на околиці Новобілич ще кілька років тому.
Гостінки в Києві біля метро Лісова за 15 000 були в 2003 чи 2004 році.
Навіть в 2018 вони коштували не менше 22 000 дол.
Ціни Ірпенів, Біличів та інших Зачепилівок мене ніколи не цікавили, тому не можу сказати, скільки вони коштували чи скільки будуть коштувати.
Лише Київ, лише квартири поруч з метро!
Да, пан Хбббафф недавно десь в Києві знаходив об'яви про безбалконні гостинки за 19 000 Дол. Правда, квартири чомусь були без документів)))
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Додано: Нед 15 бер, 2020 18:25
change_pm написав:
Ну, наприклад:
- карантин 3 місяці,
- безробіття і закриття багатьох бізнесів,
- дефолт,
- дежр. переворот,
- форсмажор в Європі,
- 1 млн хворих на коронавірус + 200-300 тис померлих.
Щось ще? І до того ж, 500 баксів - це ціна за якої починався продаж Патріотики. Так що, якщо будуть треба грощі, будуть і за 500 продавати, головне шоб покупці були.
Если будет такой жесточайший бардак как вы расписываете кто все это будет строить и сдавать ?
Прямо все свалится в штопор, а стройки будут гудеть и будут оазисом спокойствия.
Наобещать языком можно что угодно и почем угодно и взять деньги наперед, а вот исполнить...
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Додано: Нед 15 бер, 2020 18:38
airmax78 написав:
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
Да, щастя швидкоплинне!
Не встигла ватна Натаха похвалитись свожю нерухомістю, а вона бац! І подешевшала до рівня 2018 року.
З врахуванням *інтелекту" зепільної їліти, ціни КржН можуть впасти до рівня 2015.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:05
airmax78 написав:
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
Будущего никто не знает, но вы в высказываниях имхо сильно опережаете события.
На данный момент, на сегодня, объявления дают с ценами ничем не отличающимися от цен пару месяцев назад.
Полно общажек 25 м2 со стоячей ванной за которые хотят 35куе и еще пишут без торга, а вы уже крушу в 40куе оцениваете.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:11
airmax78 написав:
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:18
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
Будущего никто не знает, но вы в высказываниях имхо сильно опережаете события.
На данный момент, на сегодня, объявления дают с ценами ничем не отличающимися от цен пару месяцев назад.
Полно общажек 25 м2 со стоячей ванной за которые хотят 35куе и еще пишут без торга, а вы уже крушу в 40куе оцениваете.
Эти цены - это уже история.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:19
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?
2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:32
flyman написав: Natt написав: flyman написав:
Цікаво, як вижити одинокій молодій жінці при БП?
Думаешь, из-за ситуации в стране мне придется выйти замуж?
І захищати мужа.
Вдвох боятися, вже не так страшно:
"Подводя итог, жизнь в городе без света через какое-то время начнет вас удручать. Я проводил ночи в одиночестве слушая радио, поедая консервированные продукты питания и чистя свое оружие при свете моего головного фонарика на светодиодах. Потом я женился, появился сын, и выяснилось, что, когда вы имеете близких вокруг вас, то все становится не так плохо. Дело в том, что семья помогает морально в таких ситуациях.."
Вы взялись за перо!
Будет что-то постапокалиптическое типа "Хроники подвального жителя"?
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