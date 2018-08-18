Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:33
Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
prosecutor
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:36
airmax78 написав:
Эти цены - это уже история.
У нас цены сейчас зависят от курса валют, спроса, ситуации с новостройками.
Пока что курс даже не уровня августа 2018 когда было 28 .
Думаю пока что можно ждать отката цен на уровень год назад.
vladimir07
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:45
prosecutor написав:
Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
на самом деле паника в Украине ещё не началась
Через недельку будет самое оно
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев
PS4
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:50
PS4 написав: prosecutor написав:
Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
на самом деле паника в Украине ещё не началась
Через недельку будет самое оно
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев
Знаю одно хорошее место в Египте, пять звезд, много наших - очень популярный отельчик нынче
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/15/7243718/
antey1969
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Додано: Нед 15 бер, 2020 19:51
Ой дурак...
PS4
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