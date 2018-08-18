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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3192319331943195

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
prosecutor
 
Повідомлень: 188
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:36

  airmax78 написав:Эти цены - это уже история.


У нас цены сейчас зависят от курса валют, спроса, ситуации с новостройками.
Пока что курс даже не уровня августа 2018 когда было 28 .
Думаю пока что можно ждать отката цен на уровень год назад.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:45

  prosecutor написав:Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
на самом деле паника в Украине ещё не началась
Через недельку будет самое оно
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев
PS4
 
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:50

  PS4 написав:
  prosecutor написав:Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
на самом деле паника в Украине ещё не началась
Через недельку будет самое оно
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев

Знаю одно хорошее место в Египте, пять звезд, много наших - очень популярный отельчик нынче
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/15/7243718/
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:51

Ой дурак...
PS4
 
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Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:54

  PS4 написав:Ой дурак...

А вот самокритика - за это уважаю
antey1969
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