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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:49
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?
2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.
Чтобы это предвидеть, даже МБА не нужно.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:11
Прохожий написав: airmax78 написав: Gastarbaiter написав:
2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?
2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.
упс, что, мировая экономика уже остановилась?
Я что то пропустил?
Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.
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