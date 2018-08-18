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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:49
airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".
2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?
2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.
Чтобы это предвидеть, даже МБА не нужно.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:11
Прохожий написав: airmax78 написав: Gastarbaiter написав:
2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?
2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.
упс, что, мировая экономика уже остановилась?
Я что то пропустил?
Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:31
airmax78 написав:
Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.
Трибека увидел ракету, но не успел прочесть название на ее борту.
А это был "Челенджер", господа...
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:38
prosecutor написав:
Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:45
PS4 написав:
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев
у Вас это любимое число? Свалить на 2 месяца, залог за 2 месяца с арендатора, население Украины уменьшится в 2 раза ( на валютной ветке)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:45
vhata написав: PS4 написав:
на самом деле паника в Украине ещё не началась
Вчера отзвонились самые мелкие арендаторы нежилой со словами "съезжаем, карантин не переживем". Вот так всегда НАЧИНАЕТСЯ
, из опыта...
Но знаете, коллеги, чисто интуитивно, слишком уж ВСЕ "умные"
, классический алгоритм - кризис, входим в кеш, сидим в засаде с котлетой. Не получится в этот раз. Чуйка.
Просто информация. Промониторил объявления по аренде жилой по своему комплексу. Увидел один свежий вариант с ценой 15-20% ниже стандартных цен. От агенства. Прозвонил. Объявление реальное. После времени показа стало не активным. Сдано за 1 день с первых просмотров.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:49
Serg-ik написав: prosecutor написав:
Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?
Ждите. Вспомните подпись ВикиПавл.
10+ лет ждали, подождите еще пару месяцев.И не несите деньги застройщикам - сейчас время покупать вторичку в случае панических продаж.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:53
airmax78 написав:
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.
Рынок достаточно инерционный. Если начнется эпидемия, могут быть панические продажи, но не факт, что у кризиса будет затяжной характер. Вполне может быть, что через полгода все вернется на круги своя и проседание цен будет неощутимым.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 21:58
antey1969 написав:
Трибека увидел ракету, но не успел прочесть название на ее борту.А это был "Челенджер", господа...
а может это была рОкета И.Макса???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:00
antey1969 написав: airmax78 написав:
Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.
Трибека увидел ракету, но не успел прочесть название на ее борту.
А это был "Челенджер", господа...
Трайбека стартанула на рокеті без двигунів, запущеній московитським космоначальником п.Рогозіним з батута.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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