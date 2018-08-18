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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3194319531963197>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 20:49

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Как все кардинально изменилось за несчастные 2 недели. 2 недели назад Круша 65К и нет смысла продавать - ибо несется золотыми яйками. А сегодня, думаю, выйти по 40кету было бы за счастье. Но форточка возможностей захлопнулась. Как пишет Влад: "таких цен больше не будет никогда".

2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?

2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.

Чтобы это предвидеть, даже МБА не нужно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:11

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?

2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.

упс, что, мировая экономика уже остановилась?
Я что то пропустил?

Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:31

  airmax78 написав:Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.

Трибека увидел ракету, но не успел прочесть название на ее борту.
А это был "Челенджер", господа...
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:38

  prosecutor написав:Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.

Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PS4 написав:Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев

у Вас это любимое число? Свалить на 2 месяца, залог за 2 месяца с арендатора, население Украины уменьшится в 2 раза ( на валютной ветке)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:45

  vhata написав:
  PS4 написав:на самом деле паника в Украине ещё не началась

Вчера отзвонились самые мелкие арендаторы нежилой со словами "съезжаем, карантин не переживем". Вот так всегда НАЧИНАЕТСЯ, из опыта...

Но знаете, коллеги, чисто интуитивно, слишком уж ВСЕ "умные", классический алгоритм - кризис, входим в кеш, сидим в засаде с котлетой. Не получится в этот раз. Чуйка.

Просто информация. Промониторил объявления по аренде жилой по своему комплексу. Увидел один свежий вариант с ценой 15-20% ниже стандартных цен. От агенства. Прозвонил. Объявление реальное. После времени показа стало не активным. Сдано за 1 день с первых просмотров.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:49

  Serg-ik написав:
  prosecutor написав:Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.

Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?

Ждите. Вспомните подпись ВикиПавл.
10+ лет ждали, подождите еще пару месяцев.
И не несите деньги застройщикам - сейчас время покупать вторичку в случае панических продаж.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.

Рынок достаточно инерционный. Если начнется эпидемия, могут быть панические продажи, но не факт, что у кризиса будет затяжной характер. Вполне может быть, что через полгода все вернется на круги своя и проседание цен будет неощутимым.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Трибека увидел ракету, но не успел прочесть название на ее борту.А это был "Челенджер", господа...

а может это была рОкета И.Макса???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:00

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.

Трибека увидел ракету, но не успел прочесть название на ее борту.
А это был "Челенджер", господа...

Трайбека стартанула на рокеті без двигунів, запущеній московитським космоначальником п.Рогозіним з батута.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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