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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3194319531963197

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:02

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.

упс, что, мировая экономика уже остановилась?
Я что то пропустил?

Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.

как любит говорить мой товарищ: "будем посмотреть")
пока что запас виски/сигар/хамона/пармезана создан(не люблю попкорн с колой, вредно) 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:05

  Serg-ik написав:
  prosecutor написав:Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.

Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?

НА-ВИ-ГА-ТОР :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются :)
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:44

  MMM++ написав:Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются :)

Могу посоветовать покупать на стадии, когда эти МОПы можно будет увидеть в живую.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 22:47

  airmax78 написав:
  MMM++ написав:Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются :)

Могу посоветовать покупать на стадии, когда эти МОПы можно будет увидеть в живую.

Место жирное, цена улетит
MMM++
 
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