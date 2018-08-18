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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:02
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.
упс, что, мировая экономика уже остановилась?
Я что то пропустил?
Я впервые вижу, чтобы глобально перекрывались границы, закрывались рестораны и магазины, прекращались чемпионаты, отменялись все массовые меропориятия по всему миру, и народ массово отправляли по домам. И это не только я впервые вижу. Это впервые в истории человечества происходит. Последствия трудно оценить, но это все явно не ускорит мировую экономику.
РОкета самоликвидировалась. Трибека с горящим парашютом падает из стратосферы.
как любит говорить мой товарищ: "будем посмотреть")
пока что запас виски/сигар/хамона/пармезана создан(не люблю попкорн с колой, вредно)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:05
Serg-ik написав: prosecutor написав:
Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть
?
НА-ВИ-ГА-ТОР
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:06
Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются
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MMM++
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:44
MMM++ написав:
Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются
Могу посоветовать покупать на стадии, когда эти МОПы можно будет увидеть в живую.
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airmax78
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:47
airmax78 написав: MMM++ написав:
Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются
Могу посоветовать покупать на стадии, когда эти МОПы можно будет увидеть в живую.
Место жирное, цена улетит
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MMM++
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:02
MMM++ написав: airmax78 написав: MMM++ написав:
Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются
Могу посоветовать покупать на стадии, когда эти МОПы можно будет увидеть в живую.
Место жирное, цена улетит
Скорее улетит застройщик с чемоданом кэша!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:08
MMM++ написав: airmax78 написав: MMM++ написав:
Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются
Могу посоветовать покупать на стадии, когда эти МОПы можно будет увидеть в живую.
Место жирное, цена улетит
РОкета?
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airmax78
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:24
MMM++ написав:
Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются
Ні.
Ціна й зараз космос.
А далі буде...
Всім процвітання!
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:28
По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:46
Serg-ik написав: prosecutor написав:
Подтверждаю. Звонили из 3 оп застройщиков. Так сегодня воскремение. Походу все, продажи стали везде.
Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?
А Вы уверены, что в новом прекрасном мире у Вас останется работа в Киеве?
Тогда и актуальность "правильной" киевской квартиры самоаннигилируется.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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