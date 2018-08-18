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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 бер, 2020 23:58
Рыба-сом написав: Serg-ik написав:
Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?
А Вы уверены, что в новом прекрасном мире у Вас останется работа в Киеве?
Тогда и актуальность "правильной" киевской квартиры самоаннигилируется.
Ну ладно уже нагнетать.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 00:02
airmax78 написав: Рыба-сом написав: Serg-ik написав:
Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?
А Вы уверены, что в новом прекрасном мире у Вас останется работа в Киеве?
Тогда и актуальность "правильной" киевской квартиры самоаннигилируется.
Ну ладно уже нагнетать.
Почему?
Я ж не говорю, что вообще
работы не будет. А что для определённой категории наёмного персонала настанут тяжёлые времена. В принципе, закат юристов-финансистов мы уже видели.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 16 бер, 2020 01:14
airmax78 написав: MMM++ написав: airmax78 написав:
Могу посоветовать покупать на стадии, когда эти МОПы можно будет увидеть в живую.
Место жирное, цена улетит
РОкета?
Нет, нестандарт, мест таких мало в городе
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Додано: Пон 16 бер, 2020 01:15
Первый написав: MMM++ написав:
Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются
Ні.
Ціна й зараз космос.
А далі буде...
Альтернатива?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 01:19
MMM++ п
Почему там двухуровневые по цене Бессарабки и прилегающих? Или на сайте ошиблись с первой цифрой 6-7 в цене?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 01:59
PS4 написав:
на самом деле паника в Украине ещё не началась
Через недельку будет самое оно
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев
Скорее, через 2-3 недельки, когда число заболевших в Украине будет изменяться тысячами. С учетом того, сколько народу сейчас позаражает друг друга на границе, и общего уровня сознательности украинцев...
"Разрулить ситуацию приезжали сотрудники украинского консульства в Люблине, которые распределили по автобусам часть людей, заполнив все стоячие места и договорившись с польскими пограничниками пропускать "бусы" с пассажирами сверх нормы. Но всех устроить не удалось - к тому же, к границе прибывают новые люди."
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