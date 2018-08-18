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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3195319631973198

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 23:58

  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?

А Вы уверены, что в новом прекрасном мире у Вас останется работа в Киеве?
Тогда и актуальность "правильной" киевской квартиры самоаннигилируется.

Ну ладно уже нагнетать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:02

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:Вы и Эйрмакс, поделитесь инфой-у кого проблемы? Может мне с полтосиком пора их спасать и выкупать свою прелесть?

А Вы уверены, что в новом прекрасном мире у Вас останется работа в Киеве?
Тогда и актуальность "правильной" киевской квартиры самоаннигилируется.

Ну ладно уже нагнетать.

Почему?
Я ж не говорю, что вообще работы не будет. А что для определённой категории наёмного персонала настанут тяжёлые времена. В принципе, закат юристов-финансистов мы уже видели.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:14

  airmax78 написав:
  MMM++ написав:
  airmax78 написав:Могу посоветовать покупать на стадии, когда эти МОПы можно будет увидеть в живую.

Место жирное, цена улетит

РОкета?

Нет, нестандарт, мест таких мало в городе
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:15

  Первый написав:
MMM++ написав:Макс, Первый, Прохожий
По whitelines можете что ни будь сказать/посоветовать?
Макс, там мопы однозначно приличные планируются :)
Ні.
Ціна й зараз космос.
А далі буде...

Альтернатива?
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:19

MMM++ п
Почему там двухуровневые по цене Бессарабки и прилегающих? Или на сайте ошиблись с первой цифрой 6-7 в цене?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:59

  PS4 написав:на самом деле паника в Украине ещё не началась
Через недельку будет самое оно
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев

Скорее, через 2-3 недельки, когда число заболевших в Украине будет изменяться тысячами. С учетом того, сколько народу сейчас позаражает друг друга на границе, и общего уровня сознательности украинцев...

"Разрулить ситуацию приезжали сотрудники украинского консульства в Люблине, которые распределили по автобусам часть людей, заполнив все стоячие места и договорившись с польскими пограничниками пропускать "бусы" с пассажирами сверх нормы. Но всех устроить не удалось - к тому же, к границе прибывают новые люди."
Gastarbaiter
 
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