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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3195319631973198

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:59

  PS4 написав:на самом деле паника в Украине ещё не началась
Через недельку будет самое оно
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев

Скорее, через 2-3 недельки, когда число заболевших в Украине будет измеряться тысячами. С учетом того, сколько народу сейчас позаражает друг друга на границе, и общего уровня сознательности украинцев...

"Разрулить ситуацию приезжали сотрудники украинского консульства в Люблине, которые распределили по автобусам часть людей, заполнив все стоячие места и договорившись с польскими пограничниками пропускать "бусы" с пассажирами сверх нормы. Но всех устроить не удалось - к тому же, к границе прибывают новые люди."
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 02:27

  Унуноктий написав:По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.

Если Уну собрался залечь на дно в селе - значит все очень серьезно. Уну, когда будет готова вакцина? Как дожить? Как сохранить легкие, если заразишься? Говорят эта китайская куйня яйца в легких откладывает.
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  #<1 ... 3195319631973198
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