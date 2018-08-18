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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3195319631973198

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 01:59

  PS4 написав:на самом деле паника в Украине ещё не началась
Через недельку будет самое оно
Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев

Скорее, через 2-3 недельки, когда число заболевших в Украине будет измеряться тысячами. С учетом того, сколько народу сейчас позаражает друг друга на границе, и общего уровня сознательности украинцев...

"Разрулить ситуацию приезжали сотрудники украинского консульства в Люблине, которые распределили по автобусам часть людей, заполнив все стоячие места и договорившись с польскими пограничниками пропускать "бусы" с пассажирами сверх нормы. Но всех устроить не удалось - к тому же, к границе прибывают новые люди."
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 02:27

  Унуноктий написав:По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.

Если Уну собрался залечь на дно в селе - значит все очень серьезно. Уну, когда будет готова вакцина? Как дожить? Как сохранить легкие, если заразишься? Говорят эта китайская куйня яйца в легких откладывает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 03:33

  airmax78 написав:Что-то давно Доллярчик не выкладывал скрины со своими заработками.


Его Фейслесс на дохрена в баню отправил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:13

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?

2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.

упс, что, мировая экономика уже остановилась?
Я что то пропустил?


Можно сказать, что вопрос решенный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:20

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.

Если Уну собрался залечь на дно в селе - значит все очень серьезно. Уну, когда будет готова вакцина? Как дожить? Как сохранить легкие, если заразишься? Говорят эта китайская куйня яйца в легких откладывает.

Советую купить спирт пока есть в продаже. В США исчез со всех аптек вслед за санитайзером. Санитайзер дорог и по сути не нужен. Я успел запастись, но запасы всего на пару недель. Дальше перейду на спирт и абсент. Запасы морозилки в основном забивал новозеландской бараниной и лососем фермерским.
По поводу дожить: есть достоверные сведения , что вирус мутирует и становится более слабым от заражённого к заражённому. Это косвенно указывает на его искусственную природу и на то, что стратегия переждать как можно дольше -самая правильная. Желаю вам, ребята, здоровья и выдержки.
ПС по поводу откладывания яиц, Уну лучше всех подготовлен ибо для мужиков за 40 очень сильно бьет по репродуктивной системе.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:26

  rjkz написав:Можно сказать, что вопрос решенный.

я бы не был столь пессимистичен . По сути сейчас ставку до нуля опустили. Это серьёзный козырь. Я чувствую как страна наращивает мышцы, я вижу как включаются протоколы заготовленные ещё мо времён холодной войны. Я не столь оптимистичен , но уверен что моя страна справится.
Суть всего этого: часть стран выйдут из этой ситуации, а часть ещё сильнее сползут в клоаку.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:31

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.

Если Уну собрался залечь на дно в селе - значит все очень серьезно. Уну, когда будет готова вакцина? Как дожить? Как сохранить легкие, если заразишься? Говорят эта китайская куйня яйца в легких откладывает.

Советую купить спирт пока есть в продаже. В США исчез со всех аптек вслед за санитайзером. Санитайзер дорог и по сути не нужен. Я успел запастись, но запасы всего на пару недель. Дальше перейду на спирт и абсент. Запасы морозилки в основном забивал новозеландской бараниной и лососем фермерским.
По поводу дожить: есть достоверные сведения , что вирус мутирует и становится более слабым от заражённого к заражённому. Это косвенно указывает на его искусственную природу и на то, что стратегия переждать как можно дольше -самая правильная. Желаю вам, ребята, здоровья и выдержки.
ПС по поводу откладывания яиц, Уну лучше всех подготовлен ибо для мужиков за 40 очень сильно бьет по репродуктивной системе.


В Украине не так популярны санитайзеры.
Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу.
Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю.
В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:33

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Можно сказать, что вопрос решенный.

я бы не был столь пессимистичен . По сути сейчас ставку до нуля опустили. Это серьёзный козырь. Я чувствую как страна наращивает мышцы, я вижу как включаются протоколы заготовленные ещё мо времён холодной войны. Я не столь оптимистичен , но уверен что моя страна справится.
Суть всего этого: часть стран выйдут из этой ситуации, а часть ещё сильнее сползут в клоаку.


Пожуем - увидим. До тексаса еще не добралась зараза?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:38

  rjkz написав:Пожуем - увидим. До тексаса еще не добралась зараза?

Сперва в Сан-Антонио эвакуировали с Китая- там, как и ожидалось, у привезённых был вирус. Там были первые , кого лечили. Первые «дикие» в Хьюстоне появились, потом в Далласе. Теперь и в Остине есть. Есть паника небольшая. Магазины пусты , как в СССР 90х
Зображення
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 16 бер, 2020 04:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 04:43

  rjkz написав:В Украине не так популярны санитайзеры.
Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу.
Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю.
В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса.

хенд санитайзеры - мастхэв. Все что от 65градвсов. Меньше смысла нет. От масок обычных смысла тоже нет. Только не ниже n95, но я не думаю что у вас есть с продаже. Обычные маски- пустая трата денег(ну разве что перепродать).
Про богатую/бедную я не согласен. У багетной страны больше ресурсов продержатся.
По запасам - я б ориентировался больше на службу доставки дня и санитайзеры.
Имеет значение организация общества. Китай показал как боротся и побеждать. США покажет ещё лучше. Учитесь :)
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