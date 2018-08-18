Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
PS4 написав:на самом деле паника в Украине ещё не началась Через недельку будет самое оно Я уже собираю шмотки и мониторю куда свалить на пару месяцев
Скорее, через 2-3 недельки, когда число заболевших в Украине будет измеряться тысячами. С учетом того, сколько народу сейчас позаражает друг друга на границе, и общего уровня сознательности украинцев...
"Разрулить ситуацию приезжали сотрудники украинского консульства в Люблине, которые распределили по автобусам часть людей, заполнив все стоячие места и договорившись с польскими пограничниками пропускать "бусы" с пассажирами сверх нормы. Но всех устроить не удалось - к тому же, к границе прибывают новые люди."
Унуноктий написав:По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.
Если Уну собрался залечь на дно в селе - значит все очень серьезно. Уну, когда будет готова вакцина? Как дожить? Как сохранить легкие, если заразишься? Говорят эта китайская куйня яйца в легких откладывает.
Gastarbaiter написав:2 недели назад не было известно о вирусе? Или кто-то надеялся, что Украину эта напасть обойдет стороной? Или что остановка мировой экономики никак не отразится на экономике Украины?
2 недели назад никто об остановке мировой экономики и не думал.
упс, что, мировая экономика уже остановилась? Я что то пропустил?
Унуноктий написав:По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.
Если Уну собрался залечь на дно в селе - значит все очень серьезно. Уну, когда будет готова вакцина? Как дожить? Как сохранить легкие, если заразишься? Говорят эта китайская куйня яйца в легких откладывает.
Советую купить спирт пока есть в продаже. В США исчез со всех аптек вслед за санитайзером. Санитайзер дорог и по сути не нужен. Я успел запастись, но запасы всего на пару недель. Дальше перейду на спирт и абсент. Запасы морозилки в основном забивал новозеландской бараниной и лососем фермерским. По поводу дожить: есть достоверные сведения , что вирус мутирует и становится более слабым от заражённого к заражённому. Это косвенно указывает на его искусственную природу и на то, что стратегия переждать как можно дольше -самая правильная. Желаю вам, ребята, здоровья и выдержки. ПС по поводу откладывания яиц, Уну лучше всех подготовлен ибо для мужиков за 40 очень сильно бьет по репродуктивной системе.
я бы не был столь пессимистичен . По сути сейчас ставку до нуля опустили. Это серьёзный козырь. Я чувствую как страна наращивает мышцы, я вижу как включаются протоколы заготовленные ещё мо времён холодной войны. Я не столь оптимистичен , но уверен что моя страна справится. Суть всего этого: часть стран выйдут из этой ситуации, а часть ещё сильнее сползут в клоаку.
Унуноктий написав:По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.
Если Уну собрался залечь на дно в селе - значит все очень серьезно. Уну, когда будет готова вакцина? Как дожить? Как сохранить легкие, если заразишься? Говорят эта китайская куйня яйца в легких откладывает.
Советую купить спирт пока есть в продаже. В США исчез со всех аптек вслед за санитайзером. Санитайзер дорог и по сути не нужен. Я успел запастись, но запасы всего на пару недель. Дальше перейду на спирт и абсент. Запасы морозилки в основном забивал новозеландской бараниной и лососем фермерским. По поводу дожить: есть достоверные сведения , что вирус мутирует и становится более слабым от заражённого к заражённому. Это косвенно указывает на его искусственную природу и на то, что стратегия переждать как можно дольше -самая правильная. Желаю вам, ребята, здоровья и выдержки. ПС по поводу откладывания яиц, Уну лучше всех подготовлен ибо для мужиков за 40 очень сильно бьет по репродуктивной системе.
В Украине не так популярны санитайзеры. Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу. Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю. В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса.
я бы не был столь пессимистичен . По сути сейчас ставку до нуля опустили. Это серьёзный козырь. Я чувствую как страна наращивает мышцы, я вижу как включаются протоколы заготовленные ещё мо времён холодной войны. Я не столь оптимистичен , но уверен что моя страна справится. Суть всего этого: часть стран выйдут из этой ситуации, а часть ещё сильнее сползут в клоаку.
Пожуем - увидим. До тексаса еще не добралась зараза?
rjkz написав:Пожуем - увидим. До тексаса еще не добралась зараза?
Сперва в Сан-Антонио эвакуировали с Китая- там, как и ожидалось, у привезённых был вирус. Там были первые , кого лечили. Первые «дикие» в Хьюстоне появились, потом в Далласе. Теперь и в Остине есть. Есть паника небольшая. Магазины пусты , как в СССР 90х
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 16 бер, 2020 04:49, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:В Украине не так популярны санитайзеры. Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу. Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю. В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса.
хенд санитайзеры - мастхэв. Все что от 65градвсов. Меньше смысла нет. От масок обычных смысла тоже нет. Только не ниже n95, но я не думаю что у вас есть с продаже. Обычные маски- пустая трата денег(ну разве что перепродать). Про богатую/бедную я не согласен. У багетной страны больше ресурсов продержатся. По запасам - я б ориентировался больше на службу доставки дня и санитайзеры. Имеет значение организация общества. Китай показал как боротся и побеждать. США покажет ещё лучше. Учитесь