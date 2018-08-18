Додано: Пон 16 бер, 2020 05:20

Понаехал написав: rjkz написав: В Украине не так популярны санитайзеры.

Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу.

Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю.

В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса. В Украине не так популярны санитайзеры.Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу.Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю.В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса.

хенд санитайзеры - мастхэв. Все что от 65градвсов. Меньше смысла нет. От масок обычных смысла тоже нет. Только не ниже n95, но я не думаю что у вас есть с продаже. Обычные маски- пустая трата денег(ну разве что перепродать).

Про богатую/бедную я не согласен. У багетной страны больше ресурсов продержатся.

По запасам - я б ориентировался больше на службу доставки дня и санитайзеры.

Имеет значение организация общества. Китай показал как боротся и побеждать. США покажет ещё лучше. Учитесь хенд санитайзеры - мастхэв. Все что от 65градвсов. Меньше смысла нет. От масок обычных смысла тоже нет. Только не ниже n95, но я не думаю что у вас есть с продаже. Обычные маски- пустая трата денег(ну разве что перепродать).Про богатую/бедную я не согласен. У багетной страны больше ресурсов продержатся.По запасам - я б ориентировался больше на службу доставки дня и санитайзеры.Имеет значение организация общества. Китай показал как боротся и побеждать. США покажет ещё лучше. Учитесь

США в этот раз очень тормознули с реакцией. Школы НЙ закрывают только с понедельника до 20 АПРЕЛЯ, хотя и ежу было понятно, что ППЦ пришел - лоер, работающий в Манхеттене заразил тьму народа в Весчестере, в результате создав новый САМЫЙ большой очаг заражения (до этого был штат Вашингтон, это на другом конце страны), Нью-Рошелл, где это произошло, изолирован, блокирован Национальной гвардией в радиусе мили (1,6 км), а в это время весь NYC жил как ни в чем не бывало. С миллионами людей в трейнах в рашаур, с вовсю работающими заведениями питания, развлечения и пр. БЕЗ масок практически вообще, по всем Штатам делается до 5000 (!!!!! на 400 млн страну) тестов в сутки, в Южной Корее - 15 000, в Китае - до 200 000 в сутки.Поэтому речь о развитости страны относится к тем, кого все-таки будут лечить. На остальных тупо не хватит ни аппаратов искусственной вентиляции легких ни медперсонала. Даже если вызовут из отпусков и с пенсий.В Украине проще - просто этого нет. Выживут те, кто не заразится или у кого иммунитета хватит бороться с болезнью. Ни Украина ни США не в состоянии будут справиться с той огромной массой инфецированных, которые об этом еще не подозревают. Им может быть кто угодно - и я и Вы и любой на форуме или пьяный под забором или Президент США (что, кстати, весьма вероятно).