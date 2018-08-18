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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 бер, 2020 05:20
Понаехал написав: rjkz написав:
В Украине не так популярны санитайзеры.
Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу.
Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю.
В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса.
хенд санитайзеры - мастхэв. Все что от 65градвсов. Меньше смысла нет. От масок обычных смысла тоже нет. Только не ниже n95, но я не думаю что у вас есть с продаже. Обычные маски- пустая трата денег(ну разве что перепродать).
Про богатую/бедную я не согласен. У багетной страны больше ресурсов продержатся.
По запасам - я б ориентировался больше на службу доставки дня и санитайзеры.
Имеет значение организация общества. Китай показал как боротся и побеждать. США покажет ещё лучше. Учитесь
США в этот раз очень тормознули с реакцией. Школы НЙ закрывают только с понедельника до 20 АПРЕЛЯ, хотя и ежу было понятно, что ППЦ пришел - лоер, работающий в Манхеттене заразил тьму народа в Весчестере, в результате создав новый САМЫЙ большой очаг заражения (до этого был штат Вашингтон, это на другом конце страны), Нью-Рошелл, где это произошло, изолирован, блокирован Национальной гвардией в радиусе мили (1,6 км), а в это время весь NYC жил как ни в чем не бывало. С миллионами людей в трейнах в рашаур, с вовсю работающими заведениями питания, развлечения и пр. БЕЗ масок практически вообще, по всем Штатам делается до 5000 (!!!!! на 400 млн страну) тестов в сутки, в Южной Корее - 15 000, в Китае - до 200 000 в сутки.
Поэтому речь о развитости страны относится к тем, кого все-таки будут лечить. На остальных тупо не хватит ни аппаратов искусственной вентиляции легких ни медперсонала. Даже если вызовут из отпусков и с пенсий.
В Украине проще - просто этого нет. Выживут те, кто не заразится или у кого иммунитета хватит бороться с болезнью. Ни Украина ни США не в состоянии будут справиться с той огромной массой инфецированных, которые об этом еще не подозревают. Им может быть кто угодно - и я и Вы и любой на форуме или пьяный под забором или Президент США (что, кстати, весьма вероятно).
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Додано: Пон 16 бер, 2020 05:37
rjkz написав:
США в этот раз очень тормознули с реакцией. Школы НЙ закрывают только с понедельника до 20 АПРЕЛЯ, хотя и ежу было понятно, что ППЦ пришел - лоер, работающий в Манхеттене заразил тьму народа в Весчестере, в результате создав новый САМЫЙ большой очаг заражения (до этого был штат Вашингтон, это на другом конце страны), Нью-Рошелл, где это произошло, изолирован, блокирован Национальной гвардией в радиусе мили (1,6 км), а в это время весь NYC жил как ни в чем не бывало. С миллионами людей в трейнах в рашаур, с вовсю работающими заведениями питания, развлечения и пр. БЕЗ масок практически вообще, по всем Штатам делается до 5000 (!!!!! на 400 млн страну) тестов в сутки, в Южной Корее - 15 000, в Китае - до 200 000 в сутки.
Поэтому речь о развитости страны относится к тем, кого все-таки будут лечить. На остальных тупо не хватит ни аппаратов искусственной вентиляции легких ни медперсонала. Даже если вызовут из отпусков и с пенсий.
В Украине проще - просто этого нет. Выживут те, кто не заразится или у кого иммунитета хватит бороться с болезнью. Ни Украина ни США не в состоянии будут справиться с той огромной массой инфецированных, которые об этом еще не подозревают. Им может быть кто угодно - и я и Вы и любой на форуме или пьяный под забором или Президент США (что, кстати, весьма вероятно).
частично согласен, но США - это не только NY. В Техасе все немного по другому и люди приципиально другие. Когда Новый Орлеан затопило - была разруха пока армию не ввели. Когда Хьюстон- все рынулись помогать.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 05:40
барабашов написав:MMM++
п
Почему там двухуровневые по цене Бессарабки и прилегающих? Или на сайте ошиблись с первой цифрой 6-7 в цене?
Не ко мне вопрос, двухуровневые не смотрю
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Додано: Пон 16 бер, 2020 05:46
К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду. Рим или Барса по цене круши - почему бы и нет?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 06:19
vladimir07 написав:
change_pm написав:
Ну, наприклад:
- карантин 3 місяці,
- безробіття і закриття багатьох бізнесів,
- дефолт,
- дежр. переворот,
- форсмажор в Європі,
- 1 млн хворих на коронавірус + 200-300 тис померлих.
Щось ще? І до того ж, 500 баксів - це ціна за якої починався продаж Патріотики. Так що, якщо будуть треба грощі, будуть і за 500 продавати, головне шоб покупці були.
Если будет такой жесточайший бардак как вы расписываете кто все это будет строить и сдавать
?
Прямо все свалится в штопор, а стройки будут гудеть и будут оазисом спокойствия.
Наобещать языком можно что угодно и почем угодно и взять деньги наперед, а вот исполнить...
Ніхто будувати тоді не буде. Це була прогнозна ціна на свіжу готову Патріотику.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 06:27
vhata написав: PS4 написав:
на самом деле паника в Украине ещё не началась
Вчера отзвонились самые мелкие арендаторы нежилой со словами "съезжаем, карантин не переживем". Вот так всегда НАЧИНАЕТСЯ
, из опыта...
Но знаете, коллеги, чисто интуитивно, слишком уж ВСЕ "умные"
, классический алгоритм - кризис, входим в кеш, сидим в засаде с котлетой
. Не получится в этот раз. Чуйка.
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Чув, що Бафет вже пару років в кеші. Дочекався, бідося. Треба тепер слідкувати за його рухами. Хоча може він вже десь на маленькому автономному острові, слідкує за світом
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