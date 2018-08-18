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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 05:40
барабашов написав:MMM++
п
Почему там двухуровневые по цене Бессарабки и прилегающих? Или на сайте ошиблись с первой цифрой 6-7 в цене?
Не ко мне вопрос, двухуровневые не смотрю
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MMM++
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Додано: Пон 16 бер, 2020 05:46
К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду. Рим или Барса по цене круши - почему бы и нет?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 06:19
vladimir07 написав:
change_pm написав:
Ну, наприклад:
- карантин 3 місяці,
- безробіття і закриття багатьох бізнесів,
- дефолт,
- дежр. переворот,
- форсмажор в Європі,
- 1 млн хворих на коронавірус + 200-300 тис померлих.
Щось ще? І до того ж, 500 баксів - це ціна за якої починався продаж Патріотики. Так що, якщо будуть треба грощі, будуть і за 500 продавати, головне шоб покупці були.
Если будет такой жесточайший бардак как вы расписываете кто все это будет строить и сдавать
?
Прямо все свалится в штопор, а стройки будут гудеть и будут оазисом спокойствия.
Наобещать языком можно что угодно и почем угодно и взять деньги наперед, а вот исполнить...
Ніхто будувати тоді не буде. Це була прогнозна ціна на свіжу готову Патріотику.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 06:27
vhata написав: PS4 написав:
на самом деле паника в Украине ещё не началась
Вчера отзвонились самые мелкие арендаторы нежилой со словами "съезжаем, карантин не переживем". Вот так всегда НАЧИНАЕТСЯ
, из опыта...
Но знаете, коллеги, чисто интуитивно, слишком уж ВСЕ "умные"
, классический алгоритм - кризис, входим в кеш, сидим в засаде с котлетой
. Не получится в этот раз. Чуйка.
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Чув, що Бафет вже пару років в кеші. Дочекався, бідося. Треба тепер слідкувати за його рухами. Хоча може він вже десь на маленькому автономному острові, слідкує за світом
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:00
change_pm написав:
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Чув, що Бафет вже пару років в кеші. Дочекався, бідося. Треба тепер слідкувати за його рухами. Хоча може він вже десь на маленькому автономному острові, слідкує за світом
А где можно найти подобного рода информацию? Не в инстаграмчеке же он блогит, я думаю.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:27
asti написав:
К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду. Рим или Барса по цене круши - почему бы и нет?!
Пенсіонери вимруть?
В Києві "хрущі" біля метро будуть "па10 000 Дол"???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:29
airmax78 написав: Унуноктий написав:
По вирусу в Украине уже в четверг-пятницу всё станет понятно. Собираюсь уехать в село на три недели, тупо закрыться.
Если Уну собрался залечь на дно в селе - значит все очень серьезно. Уну, когда будет готова вакцина? Как дожить? Как сохранить легкие, если заразишься? Говорят эта китайская куйня яйца в легких откладывает.
Знайшли кого слухати, кіношника-звіздобола Уноноктія, у якого сім п'ятниць на тиждень.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:32
Понаехал написав: rjkz написав:
В Украине не так популярны санитайзеры.
Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу.
Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю.
В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса.
хенд санитайзеры - мастхэв. Все что от 65градвсов. Меньше смысла нет. От масок обычных смысла тоже нет. Только не ниже n95, но я не думаю что у вас есть с продаже. Обычные маски- пустая трата денег(ну разве что перепродать).
Про богатую/бедную я не согласен. У багетной страны больше ресурсов продержатся.
По запасам - я б ориентировался больше на службу доставки дня и санитайзеры.
Имеет значение организация общества. Китай показал как боротся и побеждать. США покажет ещё лучше. Учитесь
Зеленський і зеКоманда ватних клоунів покаже, як все просирати.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:38
vladus17 написав: change_pm написав:
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Чув, що Бафет вже пару років в кеші. Дочекався, бідося. Треба тепер слідкувати за його рухами. Хоча може він вже десь на маленькому автономному острові, слідкує за світом
А где можно найти подобного рода информацию? Не в инстаграмчеке же он блогит, я думаю.
Я десь рік назад про це читав. Вже не скажу де(
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:49
Frant написав: asti написав:
К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду. Рим или Барса по цене круши - почему бы и нет?!
Пенсіонери вимруть?
В Києві "хрущі" біля метро будуть "па10 000 Дол"???
Ага!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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