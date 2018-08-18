rjkz написав:

В Украине не так популярны санитайзеры.Если кто найдет маски - берите ну очень много, если можете сделать месячный запас всего необходимого - запаситесь и не вылазьте из дому. Это надо было делать еще позавчера. Шухер будет ну очень большой. Тысячи, десятки тысяч, если не сотни - инфицированы, но не знают об этом и продолжают разносить заразу.Чем больше людей самоизолируется - тем легче пройдет эпидемия в целом. Тем больше людей останутся в живых. Я не шучу и не сгущаю.В данной ситуации не имеет большого значения - насколько богатая или бедная страна, насколько у нее развитая медицина. Самоизоляция, как средство прекращения передачи вируса.