|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:50
Frant написав:
Зеленський і зеКоманда ватних клоунів покаже, як все просирати.
Ватные или нет, клоуны или нет. Я при них в Украине ее жил. Вам виднее.
Но то , что они нарушили мои конституционные права- факт
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3722
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17830
|2886446
|
Пон 16 бер, 2020 04:45
rjkz
|
|12
|11322
|
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
|
|464
|195426
|
|