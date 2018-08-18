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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3197319831993200

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:50

  Frant написав:Зеленський і зеКоманда ватних клоунів покаже, як все просирати.

Ватные или нет, клоуны или нет. Я при них в Украине ее жил. Вам виднее.
Но то , что они нарушили мои конституционные права- факт
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:09

  vladus17 написав:
  change_pm написав:І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.

Чув, що Бафет вже пару років в кеші. Дочекався, бідося. Треба тепер слідкувати за його рухами. Хоча може він вже десь на маленькому автономному острові, слідкує за світом

А где можно найти подобного рода информацию? Не в инстаграмчеке же он блогит, я думаю.


Звичайне ОБС. Останнє повідомлення, що він докупляв акції Delta на 45 млн, що дуже мало, виходив з акцій паперових газет. Акції його фондів Berkshire Hathaway торгуються на біржах. Бувають вдалі інвестиції та невдачі. Так купівля кетчупа Хайнц була дуже невдалою.
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  #<1 ... 3197319831993200
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