Могу помочь. Если что на Шулявке, Дорогожичах будет хорошее по демпингу, 2-3 к. квартира-могу переехать)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:36
Могу помочь. Если что на Шулявке, Дорогожичах будет хорошее по демпингу, 2-3 к. квартира-могу переехать)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 16 бер, 2020 10:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Испании, Португалии вроде как было серьёзное проседание по цене после кризиса 2008 г. Кто-то пользовался?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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