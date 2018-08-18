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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3198319932003201>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:36

  vhata написав:[
Вчера отзвонились самые мелкие арендаторы нежилой со словами "съезжаем, карантин не переживем". Вот так всегда НАЧИНАЕТСЯ, из опыта...

Могу помочь. Если что на Шулявке, Дорогожичах будет хорошее по демпингу, 2-3 к. квартира-могу переехать)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 10:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду.

В Испании, Португалии вроде как было серьёзное проседание по цене после кризиса 2008 г. Кто-то пользовался?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:12

Serg-ik Снижение цен на недвижимость это только лишь одно из многочисленных проявлений кризисных явлений. Это и снижение занятости и общего уровня доходов и самого спроса на товары длительного использования.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:31

  Serg-ik написав:
  asti написав:К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду.

В Испании, Португалии вроде как было серьёзное проседание по цене после кризиса 2008 г. Кто-то пользовался?

ога... с 2000 года по 2008 год подорожал домик с 30000 до 300000, а в 2010 году подешевел до 200000 "надабрать")
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:42

Унуноктий В Киеве в это же время было не так?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, вы говорите о снижении цен, но в такое время как сейчас, никто и продавать не будет. Всё равно переезжать за бугор нет возможности. По поводу домиков в деревне-это будет актуально если будет серьёзный продовольственных кризис. Сейчас же в этом смысла нет совершенно, если тебе хочется самоизоляции, просто сиди дома.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:если тебе хочется самоизоляции, просто сиди дома.
этот форум не про самоизоляцию, а о недвижимости. Комментарий пошёл к сообщению о том, что в Европе может цена просесть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Ребята, вы говорите о снижении цен, но в такое время как сейчас, никто и продавать не будет.

Если курс и доходы стабилизируются на некоторых значених, то постепенно (пологода) люди привыкнут к новой реальности и начнут продавать по новым ценам. Наследники, которым под засолом держать нет смысла, заробитчане, которым не хватает денег зацепиться в Европе, а вариант возвращения не рассматривают.
Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:12

  Serg-ik написав:Унуноктий В Киеве в это же время было не так?

у нас падение было сильнее
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.

Жаль, конечно.
А то на укреплении гривны на 12% ( с 27 на 24) ценники подросли на 15-20%, а местами, если верить ценникам на Эврику, то и на 50%. А теперь при падении курса с 24 на 30 грн ( +25% к нижней планке, +10 % к "эталонным" 27 грн, просадки не будет...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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