Ціна може просісти, а нас більше николи в Європу не випустять Так що купивати зможуть тільки місцеві.
Повторю ще раз - і Макс вчора казав. За новітню історії ще не разу так не було, як зараз.
Такого відгородження країн одна від одної, заборона збиратись більше 5 людей, повна зупинка цілих галузей економіки. Ви ДІЙСНО думаєте, що це просто вірус?
Я готов повірити в що завгодно зараз. Від астероїда до контакту в інопланетянами, і не факт що нам щось з майбутнього сподобається, коли закінчиться карантин.
От скажить, чому нас всіх ізолювали і практично весь світ загнали, як худобу в стойло??? Із-за віруса? А що 15 років назад Сарс був не такий страшний вірус?