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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3198319932003201

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:25

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:если тебе хочется самоизоляции, просто сиди дома.
этот форум не про самоизоляцию, а о недвижимости. Комментарий пошёл к сообщению о том, что в Европе может цена просесть


Ціна може просісти, а нас більше николи в Європу не випустять :) Так що купивати зможуть тільки місцеві.

Повторю ще раз - і Макс вчора казав. За новітню історії ще не разу так не було, як зараз.

Такого відгородження країн одна від одної, заборона збиратись більше 5 людей, повна зупинка цілих галузей економіки. Ви ДІЙСНО думаєте, що це просто вірус?

Я готов повірити в що завгодно зараз. Від астероїда до контакту в інопланетянами, і не факт що нам щось з майбутнього сподобається, коли закінчиться карантин.

От скажить, чому нас всіх ізолювали і практично весь світ загнали, як худобу в стойло??? Із-за віруса? А що 15 років назад Сарс був не такий страшний вірус?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:28

РОкетчикам на заметку:

Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:34

  Gastarbaiter написав:РОкетчикам на заметку:


Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно

Тренированный, энергичный...
а дамы в карантине скучают. Надо выезжать на дом!!! ;-) Можно так провести персональную тренировку, что и арендовать не придётся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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  #<1 ... 3198319932003201
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