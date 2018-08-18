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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31993200320132023203>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:25

  Serg-ik написав:
  Kostia написав:если тебе хочется самоизоляции, просто сиди дома.
этот форум не про самоизоляцию, а о недвижимости. Комментарий пошёл к сообщению о том, что в Европе может цена просесть


Ціна може просісти, а нас більше николи в Європу не випустять :) Так що купивати зможуть тільки місцеві.

Повторю ще раз - і Макс вчора казав. За новітню історії ще не разу так не було, як зараз.

Такого відгородження країн одна від одної, заборона збиратись більше 5 людей, повна зупинка цілих галузей економіки. Ви ДІЙСНО думаєте, що це просто вірус?

Я готов повірити в що завгодно зараз. Від астероїда до контакту в інопланетянами, і не факт що нам щось з майбутнього сподобається, коли закінчиться карантин.

От скажить, чому нас всіх ізолювали і практично весь світ загнали, як худобу в стойло??? Із-за віруса? А що 15 років назад Сарс був не такий страшний вірус?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:28

РОкетчикам на заметку:

Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:41

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.

Жаль, конечно.
А то на укреплении гривны на 12% ( с 27 на 24) ценники подросли на 15-20%, а местами, если верить ценникам на Эврику, то и на 50%. А теперь при падении курса с 24 на 30 грн ( +25% к нижней планке, +10 % к "эталонным" 27 грн, просадки не будет...

Может укрепление гривны было не единственным фактором?

Сделки идут в тонкой прослойке цен. Как в примере с Патиротикой недавно - минимальное предложение 56,5, человек быстро продал за 51, а за 55 висела бы на олх долго. Этот тонкий слой трудно отследить человеку не в теме. По олх очень трудно разглядеть, что происходит на самом деле. В мае-июле советую активно звонить и ходить смотреть. Может получится выхватить что-нибудь.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:45

  Gastarbaiter написав:РОкетчикам на заметку:

Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно

Представим, что вас уволят в Польше - сокращение, закрытие и т. п. Накопления есть и, подозреваю, не пара тыс уе, а поболее. Что вы будете делать? Сидеть в Польше, или приедете переждать в Украину, где явно дешевле? Где снимите? В райцентре, где поликлинника это одно название и продукты могут забыть подвезти, или в крупном городе?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:49

  Vlad442 написав:..
Представим, что вас уволят в Польше - сокращение, закрытие и т. п. Накопления есть и, подозреваю, не пара тыс уе, а поболее. Что вы будете делать? Сидеть в Польше, или приедете переждать в Украину, где явно дешевле? Где снимите? В райцентре, где поликлинника это одно название и продукты могут забыть подвезти, или в крупном городе?

Если "приехать переждать в Украину", то на место прописки: дешево и сердито. Кто будет ехать пережидать в Киев/Одессу/Львов/... где и так все закрыто, работы нету, да еще и заразиться вероятность на порядок больше?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:58

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Представим, что вас уволят в Польше - сокращение, закрытие и т. п. Накопления есть и, подозреваю, не пара тыс уе, а поболее. Что вы будете делать? Сидеть в Польше, или приедете переждать в Украину, где явно дешевле? Где снимите? В райцентре, где поликлинника это одно название и продукты могут забыть подвезти, или в крупном городе?

Если "приехать переждать в Украину", то на место прописки: дешево и сердито. Кто будет ехать пережидать в Киев/Одессу/Львов/... где и так все закрыто, работы нету, да еще и заразиться вероятность на порядок больше?


Якщо ви на карті побуту по роботі, у вас місяць звалити додому (так у мене було написано). Хоча певен, що були варіанти. Але чи вони будуть зараз, х.з.?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:00

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.

Жаль, конечно.
А то на укреплении гривны на 12% ( с 27 на 24) ценники подросли на 15-20%, а местами, если верить ценникам на Эврику, то и на 50%. А теперь при падении курса с 24 на 30 грн ( +25% к нижней планке, +10 % к "эталонным" 27 грн, просадки не будет...

Может укрепление гривны было не единственным фактором?

Сделки идут в тонкой прослойке цен. Как в примере с Патиротикой недавно - минимальное предложение 56,5, человек быстро продал за 51, а за 55 висела бы на олх долго. Этот тонкий слой трудно отследить человеку не в теме. По олх очень трудно разглядеть, что происходит на самом деле. В мае-июле советую активно звонить и ходить смотреть. Может получится выхватить что-нибудь.

Влад, на рынке, на котором покупатели в моменте исчезли как класс, говорить "может получится выхватить что-нибудь", тем более про Патриотику или Эврику... Ну, это как-то, не очень. "Может быть, кому-то повезет продать что-нибудь" - вот так лучше.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:03

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Представим, что вас уволят в Польше - сокращение, закрытие и т. п. Накопления есть и, подозреваю, не пара тыс уе, а поболее. Что вы будете делать? Сидеть в Польше, или приедете переждать в Украину, где явно дешевле? Где снимите? В райцентре, где поликлинника это одно название и продукты могут забыть подвезти, или в крупном городе?

Если "приехать переждать в Украину", то на место прописки: дешево и сердито. Кто будет ехать пережидать в Киев/Одессу/Львов/... где и так все закрыто, работы нету, да еще и заразиться вероятность на порядок больше?

Гастарбайтер все продал в Украине. Места прописки нет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Влад, на рынке, на котором покупатели в моменте исчезли как класс...

Вы склонны к преувеличениям, что иногда приводит к гипертрофированным реакциям. Будете пытаться выставлять прелесть на продажу?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:может получится выхватить что-нибудь", тем более про Патриотику или Эврику... Ну, это как-то, не очень. "Может быть, кому-то повезет продать что-нибудь" - вот так лучше.

Влад во многом прав. Сразу после обвала нет предложений на вторичке, продавец в растерянности
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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