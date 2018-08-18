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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:44
Понаехал написав:
хенд санитайзеры - мастхэв. Все что от 65градвсов. Меньше смысла нет.
Денатурат в эпике 30 с чем то гривен бутылка около 1л
)) Привет из ССССр (по инету инфу пока не растягивайте, поеду докуплю, потом можна
))
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:46
change_pm написав:
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Багато, не читают цю гілку)
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:48
Serg-ik написав:
Могу помочь. Если что на Шулявке, Дорогожичах будет хорошее по демпингу, 2-3 к. квартира-могу переехать)))
если Вас устроит магазинчик в провинции, заезжайте
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:48
vhata написав: change_pm написав:
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:51
asti написав: vhata написав: change_pm написав:
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...
Если "горит", то это, конечно горе.
Но реально, продавать сейчас, это все равно, что в кирилловке на пляже торговать эксклюзивными новогодними игрушками.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:53
vhata написав:
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Продажа или аренда? Жилая, или нежилая?
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Vlad442
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:57
Vlad442 написав: vhata написав:
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Продажа или аренда? Жилая, или нежилая?
всэ
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:58
vhata написав: change_pm написав:
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Багато, не читают цю гілку)
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Ціни ринку нерухомості - будуть падати повільно.
Так, "вторинка" в Києві зменшувалась в ціні з середини 2014 по середину 2018 року, тобто 4 роки. І стала підніматись лише з середини 2018 і до початку 2020.
А тут - бац! - коронавірус.
Зараз будемо спостерігати чергову хвилю падіння.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 16 бер, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:58
vhata написав: change_pm написав:
І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Багато, не читают цю гілку)
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
проехал по столице после 9:30 : трафик меньше чем в Шаббат был.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:01
vhata написав: Vlad442 написав: vhata написав:
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Продажа или аренда? Жилая, или нежилая?
всэ
Бедные риелторы. Как они переживут смутные времена?
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