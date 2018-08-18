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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3200320132023203>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:44

  Понаехал написав:хенд санитайзеры - мастхэв. Все что от 65градвсов. Меньше смысла нет.
Денатурат в эпике 30 с чем то гривен бутылка около 1л :))) Привет из ССССр (по инету инфу пока не растягивайте, поеду докуплю, потом можна :)))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:46

  change_pm написав:І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Багато, не читают цю гілку)

Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:48

  Serg-ik написав:Могу помочь. Если что на Шулявке, Дорогожичах будет хорошее по демпингу, 2-3 к. квартира-могу переехать)))
если Вас устроит магазинчик в провинции, заезжайте :)
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:48

  vhata написав:
  change_pm написав:І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:51

  asti написав:
  vhata написав:
  change_pm написав:І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...

Если "горит", то это, конечно горе.
Но реально, продавать сейчас, это все равно, что в кирилловке на пляже торговать эксклюзивными новогодними игрушками.
осторожно, пишу из провинции
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.

Продажа или аренда? Жилая, или нежилая?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:57

  Vlad442 написав:
  vhata написав:Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.

Продажа или аренда? Жилая, или нежилая?
всэ
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:58

"Растішкам" - не читати!

  vhata написав:
  change_pm написав:І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Багато, не читают цю гілку)

Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.

Ціни ринку нерухомості - будуть падати повільно.
Так, "вторинка" в Києві зменшувалась в ціні з середини 2014 по середину 2018 року, тобто 4 роки. І стала підніматись лише з середини 2018 і до початку 2020.
А тут - бац! - коронавірус.

Зараз будемо спостерігати чергову хвилю падіння.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 16 бер, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:58

  vhata написав:
  change_pm написав:І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Багато, не читают цю гілку)

Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.

проехал по столице после 9:30 : трафик меньше чем в Шаббат был.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:01

  vhata написав:
  Vlad442 написав:
  vhata написав:Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.

Продажа или аренда? Жилая, или нежилая?
всэ

Бедные риелторы. Как они переживут смутные времена?
Vlad442
 
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