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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3200320132023203

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 83
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
8%
7
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:01

  Vlad442 написав:Писал, что в субботу была сделка по аренде по цене 15-20% ниже рынка. Квартира ушла сразу.

Звісно, що для орендарів та орендодавців настають важкі часи.
Орендні ставки упадуть, факт.

Наскільки? Поки що неясно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:04

  Vlad442 написав:Гастарбайтер все продал в Украине. Места прописки нет.


Это по определению не гастарбайтер. И назад такие не возвращаются.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:04

  vhata написав:
  asti написав:
  vhata написав:Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...

Если "горит", то это, конечно горе.
Но реально, продавать сейчас, это все равно, что в кирилловке на пляже торговать эксклюзивными новогодними игрушками.

Всегда есть люди с деньгами на руках, караулящие срочную продажу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:06

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Писал, что в субботу была сделка по аренде по цене 15-20% ниже рынка. Квартира ушла сразу.

Звісно, що для орендарів та орендодавців настають важкі часи.
Орендні ставки упадуть, факт.

Наскільки? Поки що неясно.

В гривне? Не факт.
Есть, конечно, и такой сценарий, но это пока не самый вероятный вариант.
Напомню, что ни 2008, ни в 14 цена аренды в гривне не упала.

По поводу дешевой сдачи - я не знаю подробностей (поэтому и удалил пост). Может посуточники сдали краткосрочно на несколько месяцев, поэтому и цена. Может люди продают и решили до выяснения снять с активной продажи и сдать с условием, что будут изрдка ходить покупатели и освобождение за 2 недели. Интересен факт, что сняли быстро. Спрос есть.
Vlad442
 
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