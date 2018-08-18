Звісно, що для орендарів та орендодавців настають важкі часи.
Орендні ставки упадуть, факт.
Наскільки? Поки що неясно.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:01
Звісно, що для орендарів та орендодавців настають важкі часи.
Орендні ставки упадуть, факт.
Наскільки? Поки що неясно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:04
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:04
Всегда есть люди с деньгами на руках, караулящие срочную продажу.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:06
В гривне? Не факт.
Есть, конечно, и такой сценарий, но это пока не самый вероятный вариант.
Напомню, что ни 2008, ни в 14 цена аренды в гривне не упала.
По поводу дешевой сдачи - я не знаю подробностей (поэтому и удалил пост). Может посуточники сдали краткосрочно на несколько месяцев, поэтому и цена. Может люди продают и решили до выяснения снять с активной продажи и сдать с условием, что будут изрдка ходить покупатели и освобождение за 2 недели. Интересен факт, что сняли быстро. Спрос есть.
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