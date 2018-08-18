Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Писал, что в субботу была сделка по аренде по цене 15-20% ниже рынка. Квартира ушла сразу.
Звісно, що для орендарів та орендодавців настають важкі часи. Орендні ставки упадуть, факт.
Наскільки? Поки що неясно.
В гривне? Не факт. Есть, конечно, и такой сценарий, но это пока не самый вероятный вариант. Напомню, что ни 2008, ни в 14 цена аренды в гривне не упала.
По поводу дешевой сдачи - я не знаю подробностей (поэтому и удалил пост). Может посуточники сдали краткосрочно на несколько месяцев, поэтому и цена. Может люди продают и решили до выяснения снять с активной продажи и сдать с условием, что будут изрдка ходить покупатели и освобождение за 2 недели. Интересен факт, что сняли быстро. Спрос есть.
Vlad442 написав:Напомню, что ни 2008, ни в 14 цена аренды в гривне не упала.
Ошибаетесь в 2008 снимал за 700 у.е однушку на Горького ( Антоновича, до метро 8 минут) с сентября снял однушку за 600 на Нивках, потому что на прежнем месте захотели +200 у.е. Но 600у.е. было 2 месяца, оплаченные при поселении, потом гривна ,3000. С апреля 2009 снял за 2800 с квартплатой ( по счётчику только э/э) на Шулявке,38 метров. По сути 2500 и квартплата.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Kostia написав:Ребята, вы говорите о снижении цен, но в такое время как сейчас, никто и продавать не будет.
Если курс и доходы стабилизируются на некоторых значених, то постепенно (пологода) люди привыкнут к новой реальности и начнут продавать по новым ценам. Наследники, которым под засолом держать нет смысла, заробитчане, которым не хватает денег зацепиться в Европе, а вариант возвращения не рассматривают. Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.
Влад, ну це не локальний "шухер" як при виборах у 2004, це глобальний ППЦ. Пора згадувати: ОШ, ЯЗ та іншу термінологію юри_
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно
Представим, что вас уволят в Польше - сокращение, закрытие и т. п. Накопления есть и, подозреваю, не пара тыс уе, а поболее. Что вы будете делать? Сидеть в Польше, или приедете переждать в Украину, где явно дешевле? Где снимите? В райцентре, где поликлинника это одно название и продукты могут забыть подвезти, или в крупном городе?
В Польщі є діючий Фонд зайнятості, який не дасть вмерти з голоду десь півроку. Звичайно, якщо робота офіційна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/