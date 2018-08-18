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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3200320132023203

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 84
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
10%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:04

  Vlad442 написав:Гастарбайтер все продал в Украине. Места прописки нет.


Это по определению не гастарбайтер. И назад такие не возвращаются.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:04

  vhata написав:
  asti написав:
  vhata написав:Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...

Если "горит", то это, конечно горе.
Но реально, продавать сейчас, это все равно, что в кирилловке на пляже торговать эксклюзивными новогодними игрушками.

Всегда есть люди с деньгами на руках, караулящие срочную продажу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:06

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Писал, что в субботу была сделка по аренде по цене 15-20% ниже рынка. Квартира ушла сразу.

Звісно, що для орендарів та орендодавців настають важкі часи.
Орендні ставки упадуть, факт.

Наскільки? Поки що неясно.

В гривне? Не факт.
Есть, конечно, и такой сценарий, но это пока не самый вероятный вариант.
Напомню, что ни 2008, ни в 14 цена аренды в гривне не упала.

По поводу дешевой сдачи - я не знаю подробностей (поэтому и удалил пост). Может посуточники сдали краткосрочно на несколько месяцев, поэтому и цена. Может люди продают и решили до выяснения снять с активной продажи и сдать с условием, что будут изрдка ходить покупатели и освобождение за 2 недели. Интересен факт, что сняли быстро. Спрос есть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Напомню, что ни 2008, ни в 14 цена аренды в гривне не упала.

Ошибаетесь
в 2008 снимал за 700 у.е однушку на Горького ( Антоновича, до метро 8 минут)
с сентября снял однушку за 600 на Нивках, потому что на прежнем месте захотели +200 у.е. Но 600у.е. было 2 месяца, оплаченные при поселении, потом гривна ,3000. С апреля 2009 снял за 2800 с квартплатой ( по счётчику только э/э) на Шулявке,38 метров. По сути 2500 и квартплата.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:17

В

  Serg-ik написав:
  vhata написав:[
Вчера отзвонились самые мелкие арендаторы нежилой со словами "съезжаем, карантин не переживем". Вот так всегда НАЧИНАЕТСЯ, из опыта...

Могу помочь. Если что на Шулявке, Дорогожичах будет хорошее по демпингу, 2-3 к. квартира-могу переехать)))

В нежиле?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:23

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Ребята, вы говорите о снижении цен, но в такое время как сейчас, никто и продавать не будет.

Если курс и доходы стабилизируются на некоторых значених, то постепенно (пологода) люди привыкнут к новой реальности и начнут продавать по новым ценам. Наследники, которым под засолом держать нет смысла, заробитчане, которым не хватает денег зацепиться в Европе, а вариант возвращения не рассматривают.
Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.

Влад, ну це не локальний "шухер" як при виборах у 2004, це глобальний ППЦ.
Пора згадувати: ОШ, ЯЗ та іншу термінологію юри_
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:27

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:РОкетчикам на заметку:

Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно

Представим, что вас уволят в Польше - сокращение, закрытие и т. п. Накопления есть и, подозреваю, не пара тыс уе, а поболее. Что вы будете делать? Сидеть в Польше, или приедете переждать в Украину, где явно дешевле? Где снимите? В райцентре, где поликлинника это одно название и продукты могут забыть подвезти, или в крупном городе?

В Польщі є діючий Фонд зайнятості, який не дасть вмерти з голоду десь півроку. Звичайно, якщо робота офіційна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:31

  Мизантрóп написав:
  vhata написав:
  change_pm написав:І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Багато, не читают цю гілку)

Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.

проехал по столице после 9:30 : трафик меньше чем в Шаббат был.

Київ без корків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:32

  Gastarbaiter написав:РОкетчикам на заметку:

Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно

пусть сначала трибека выгонит этого тренера из квартиры... хочу посмотреть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:38

бывало обсуждался вопрос китайцев на КРЖН.
как пример
https://youtu.be/bqFU4YboKDc?t=108
3 500 000 000 долларов на 500 000 чел. 7 000 долл на человека со всей инфраструктурой.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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