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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3202320332043205>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 84
Вже навіть перевищили
43%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
10%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
18%
15
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:46

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Напомню, что ни 2008, ни в 14 цена аренды в гривне не упала.

Ошибаетесь
в 2008 снимал за 700 у.е однушку на Горького ( Антоновича, до метро 8 минут)
с сентября снял однушку за 600 на Нивках, потому что на прежнем месте захотели +200 у.е. Но 600у.е. было 2 месяца, оплаченные при поселении, потом гривна ,3000. С апреля 2009 снял за 2800 с квартплатой ( по счётчику только э/э) на Шулявке,38 метров. По сути 2500 и квартплата.

ЖЫР!
так сколько уже отлистали лендлордам с 2007го?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Всегда есть люди с деньгами на руках, караулящие срочную продажу.

точно есть
Я как минимум одного такого знаю)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:39

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Всегда есть люди с деньгами на руках, караулящие срочную продажу.

точно есть
Я как минимум одного такого знаю)
И я знаю "мародёров-падальщиков". Далеко не одного. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:42

  Vlad442 написав:
  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Представим, что вас уволят в Польше - сокращение, закрытие и т. п. Накопления есть и, подозреваю, не пара тыс уе, а поболее. Что вы будете делать? Сидеть в Польше, или приедете переждать в Украину, где явно дешевле? Где снимите? В райцентре, где поликлинника это одно название и продукты могут забыть подвезти, или в крупном городе?

Если "приехать переждать в Украину", то на место прописки: дешево и сердито. Кто будет ехать пережидать в Киев/Одессу/Львов/... где и так все закрыто, работы нету, да еще и заразиться вероятность на порядок больше?

Гастарбайтер все продал в Украине. Места прописки нет.

Да, все продал, ехать особо некуда. Разве что к родителям, но у них с семьей не сильно разместишься. Ну и опять же, не в любом городе по моему профилю работа найдется. А если снимать в Киеве, так в Польше те же деньги будут что за аренду, что за еду.
Вроде как 3 месяца могу без работы быть. И уведомить об увольнении тоже должны за 3 месяца. И компенсацию за сокращение отсыпать. Так что будет время и возможность что-то другое найти.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:49

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Писал, что в субботу была сделка по аренде по цене 15-20% ниже рынка. Квартира ушла сразу.

Звісно, що для орендарів та орендодавців настають важкі часи.
Орендні ставки упадуть, факт.

Наскільки? Поки що неясно.

например, зафиксируется текущая цена в гривне. независимо от цены гривна/доллар.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:53

  Vlad442 написав:
  vhata написав:
  asti написав:Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...

Если "горит", то это, конечно горе.
Но реально, продавать сейчас, это все равно, что в кирилловке на пляже торговать эксклюзивными новогодними игрушками.

Всегда есть люди с деньгами на руках, караулящие срочную продажу.

Влад, ну Вы же понимаете, какого дисконта от цены в 1500 за квадрат, например по Эврике, они ждут. Хорошо, если 50%. Но, боюсь, что может и 70%+.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:07

  Понаехал написав:
  rjkz написав:США в этот раз очень тормознули с реакцией. Школы НЙ закрывают только с понедельника до 20 АПРЕЛЯ, хотя и ежу было понятно, что ППЦ пришел - лоер, работающий в Манхеттене заразил тьму народа в Весчестере, в результате создав новый САМЫЙ большой очаг заражения (до этого был штат Вашингтон, это на другом конце страны), Нью-Рошелл, где это произошло, изолирован, блокирован Национальной гвардией в радиусе мили (1,6 км), а в это время весь NYC жил как ни в чем не бывало. С миллионами людей в трейнах в рашаур, с вовсю работающими заведениями питания, развлечения и пр. БЕЗ масок практически вообще, по всем Штатам делается до 5000 (!!!!! на 400 млн страну) тестов в сутки, в Южной Корее - 15 000, в Китае - до 200 000 в сутки.
Поэтому речь о развитости страны относится к тем, кого все-таки будут лечить. На остальных тупо не хватит ни аппаратов искусственной вентиляции легких ни медперсонала. Даже если вызовут из отпусков и с пенсий.
В Украине проще - просто этого нет. Выживут те, кто не заразится или у кого иммунитета хватит бороться с болезнью. Ни Украина ни США не в состоянии будут справиться с той огромной массой инфецированных, которые об этом еще не подозревают. Им может быть кто угодно - и я и Вы и любой на форуме или пьяный под забором или Президент США (что, кстати, весьма вероятно).

частично согласен, но США - это не только NY. В Техасе все немного по другому и люди приципиально другие. Когда Новый Орлеан затопило - была разруха пока армию не ввели. Когда Хьюстон- все рынулись помогать.


Не в том дело. Даже если все штаты, кроме NYC лапочки и только NYC - айайай, то для предотвращения распространения надо будет блокировать мегаполис с населением в половину Украины и фактически финансовой столицы мира. Не думаю, что это реально осуществить, хотя такое решение (только наоборот, въезд в НЙ планировали закрыть) рассматривалось. Фактически это нереально, потому что очень много народа живет в пригородах, а работает в НЙ и наоборот, то есть фактически надо блокировать и Нью-Джерси и Пенсильванию и пр-пр-пр. А учитывая, что очагов УЖЕ много, то это бессмысленно УЖЕ. И так по всему миру. Поэтому первая ступенька - самоизоляция в той мере, насколько это возможно. Ни медсистема США не готова к эпидемии в 400 млн стране, ни Украины в 30 млн. Китай справляется только за счет жесткой изоляции граждан.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:11

  Yuri_T написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Писал, что в субботу была сделка по аренде по цене 15-20% ниже рынка. Квартира ушла сразу.

Звісно, що для орендарів та орендодавців настають важкі часи.
Орендні ставки упадуть, факт.

Наскільки? Поки що неясно.

например, зафиксируется текущая цена в гривне. независимо от цены гривна/доллар.

Щось замовкли наші зепільні "растішки" які пісяли окропом від прізвища "Зеленський".

Як тільки закінчився запас міцності економіки, закладений Попрошенком - зразу ж почалося)))

https://censor.net.ua/ua/news/3181733/e ... _gerasymov
Востаннє редагувалось Frant в Пон 16 бер, 2020 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:11

Еще из коментов по ситуации в бизнесе:

Образование за рубежом. Поездки на весенние каникулы отменили
Летние языковые лагеря под вопросом.

Ремонт бытовой техники. Упало в 3 раза.

Отрасль: бизнес-консалтинг.
Было запланировано огромное количество работы с серьезными компаниями, в основном тренинги и коучинг.
В итоге 95% запросов отложилось до "после коронавируса", людей боятся собирать в одном месте, плюс фин кризис.

Запчасти к импортной сельхозтехнике. Запчасти соответственно тоже импортные, привязка к валюте. Покупатель затаился, как всегда при скачке валюты, а тут ещё и коронавирус.

фотограф , наагато менше замовлень як на березень .

Детские танцевальные школы. На карантин закрыты все 4 филиала.

Вендінг. Тут все просто. Точки у всіх установах крім лікарень, підприємств та офісних центрах вимушені відключити. У офісних центрах зниження продажів, у лікарнях поки все як було, тіки стрьомно стало

Пищевое производство. 50% продукция для HoReCa. Сегодня практически нет заказов, т.к. закрыли кафе, рестораны во многих городах.
Понимаю, что Днепр закроет на карантин тоже все предприятия, и сферу развлечения. Сотрудников придется отправить домой. У предприятия будут убытки. Мы должны платить зарплату и налоги, за аренду складов. И не можем теперь нормально что то спланировать, так как не знаем будущего...

Логистика. Падение на 80%. Проблемы со сроками доставки и количеством транспорта!

Обслуживание детских садов и школ. Питание. Заказов ноль, плюс возврат остатков скоропортящихся продуктов , которые только выбросить теперь. Сокращение штата сотрудников теперь

Компания Jolly Cups по производству наград, кубков для спортивных и культурных событий. Спрос упал на 99% процентов. Вот так и живем)


Так это только несколько дней прошло! Еще даже толком эпидемия в Украине не началась.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:13

  Frant написав:
  asti написав:К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду. Рим или Барса по цене круши - почему бы и нет?!

Пенсіонери вимруть?

В Києві "хрущі" біля метро будуть "па10 000 Дол"???


Нули лишние. :mrgreen:
В условиях перепроизводства новостроев, хрущам будет не очень. Если-же додавят создание ОСББов и УК, то содержание хрущей выкинет в трубу всех жильцов.
rjkz
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