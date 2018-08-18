Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Напомню, что ни 2008, ни в 14 цена аренды в гривне не упала.
Ошибаетесь в 2008 снимал за 700 у.е однушку на Горького ( Антоновича, до метро 8 минут) с сентября снял однушку за 600 на Нивках, потому что на прежнем месте захотели +200 у.е. Но 600у.е. было 2 месяца, оплаченные при поселении, потом гривна ,3000. С апреля 2009 снял за 2800 с квартплатой ( по счётчику только э/э) на Шулявке,38 метров. По сути 2500 и квартплата.
ЖЫР! так сколько уже отлистали лендлордам с 2007го?
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Vlad442 написав:.. Представим, что вас уволят в Польше - сокращение, закрытие и т. п. Накопления есть и, подозреваю, не пара тыс уе, а поболее. Что вы будете делать? Сидеть в Польше, или приедете переждать в Украину, где явно дешевле? Где снимите? В райцентре, где поликлинника это одно название и продукты могут забыть подвезти, или в крупном городе?
Если "приехать переждать в Украину", то на место прописки: дешево и сердито. Кто будет ехать пережидать в Киев/Одессу/Львов/... где и так все закрыто, работы нету, да еще и заразиться вероятность на порядок больше?
Гастарбайтер все продал в Украине. Места прописки нет.
Да, все продал, ехать особо некуда. Разве что к родителям, но у них с семьей не сильно разместишься. Ну и опять же, не в любом городе по моему профилю работа найдется. А если снимать в Киеве, так в Польше те же деньги будут что за аренду, что за еду. Вроде как 3 месяца могу без работы быть. И уведомить об увольнении тоже должны за 3 месяца. И компенсацию за сокращение отсыпать. Так что будет время и возможность что-то другое найти.
rjkz написав:США в этот раз очень тормознули с реакцией. Школы НЙ закрывают только с понедельника до 20 АПРЕЛЯ, хотя и ежу было понятно, что ППЦ пришел - лоер, работающий в Манхеттене заразил тьму народа в Весчестере, в результате создав новый САМЫЙ большой очаг заражения (до этого был штат Вашингтон, это на другом конце страны), Нью-Рошелл, где это произошло, изолирован, блокирован Национальной гвардией в радиусе мили (1,6 км), а в это время весь NYC жил как ни в чем не бывало. С миллионами людей в трейнах в рашаур, с вовсю работающими заведениями питания, развлечения и пр. БЕЗ масок практически вообще, по всем Штатам делается до 5000 (!!!!! на 400 млн страну) тестов в сутки, в Южной Корее - 15 000, в Китае - до 200 000 в сутки. Поэтому речь о развитости страны относится к тем, кого все-таки будут лечить. На остальных тупо не хватит ни аппаратов искусственной вентиляции легких ни медперсонала. Даже если вызовут из отпусков и с пенсий. В Украине проще - просто этого нет. Выживут те, кто не заразится или у кого иммунитета хватит бороться с болезнью. Ни Украина ни США не в состоянии будут справиться с той огромной массой инфецированных, которые об этом еще не подозревают. Им может быть кто угодно - и я и Вы и любой на форуме или пьяный под забором или Президент США (что, кстати, весьма вероятно).
частично согласен, но США - это не только NY. В Техасе все немного по другому и люди приципиально другие. Когда Новый Орлеан затопило - была разруха пока армию не ввели. Когда Хьюстон- все рынулись помогать.
Не в том дело. Даже если все штаты, кроме NYC лапочки и только NYC - айайай, то для предотвращения распространения надо будет блокировать мегаполис с населением в половину Украины и фактически финансовой столицы мира. Не думаю, что это реально осуществить, хотя такое решение (только наоборот, въезд в НЙ планировали закрыть) рассматривалось. Фактически это нереально, потому что очень много народа живет в пригородах, а работает в НЙ и наоборот, то есть фактически надо блокировать и Нью-Джерси и Пенсильванию и пр-пр-пр. А учитывая, что очагов УЖЕ много, то это бессмысленно УЖЕ. И так по всему миру. Поэтому первая ступенька - самоизоляция в той мере, насколько это возможно. Ни медсистема США не готова к эпидемии в 400 млн стране, ни Украины в 30 млн. Китай справляется только за счет жесткой изоляции граждан.
Образование за рубежом. Поездки на весенние каникулы отменили Летние языковые лагеря под вопросом.
Ремонт бытовой техники. Упало в 3 раза.
Отрасль: бизнес-консалтинг. Было запланировано огромное количество работы с серьезными компаниями, в основном тренинги и коучинг. В итоге 95% запросов отложилось до "после коронавируса", людей боятся собирать в одном месте, плюс фин кризис.
Запчасти к импортной сельхозтехнике. Запчасти соответственно тоже импортные, привязка к валюте. Покупатель затаился, как всегда при скачке валюты, а тут ещё и коронавирус.
фотограф , наагато менше замовлень як на березень .
Детские танцевальные школы. На карантин закрыты все 4 филиала.
Вендінг. Тут все просто. Точки у всіх установах крім лікарень, підприємств та офісних центрах вимушені відключити. У офісних центрах зниження продажів, у лікарнях поки все як було, тіки стрьомно стало
Пищевое производство. 50% продукция для HoReCa. Сегодня практически нет заказов, т.к. закрыли кафе, рестораны во многих городах. Понимаю, что Днепр закроет на карантин тоже все предприятия, и сферу развлечения. Сотрудников придется отправить домой. У предприятия будут убытки. Мы должны платить зарплату и налоги, за аренду складов. И не можем теперь нормально что то спланировать, так как не знаем будущего...
Логистика. Падение на 80%. Проблемы со сроками доставки и количеством транспорта!
Обслуживание детских садов и школ. Питание. Заказов ноль, плюс возврат остатков скоропортящихся продуктов , которые только выбросить теперь. Сокращение штата сотрудников теперь
Компания Jolly Cups по производству наград, кубков для спортивных и культурных событий. Спрос упал на 99% процентов. Вот так и живем)
Так это только несколько дней прошло! Еще даже толком эпидемия в Украине не началась.
asti написав:К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду. Рим или Барса по цене круши - почему бы и нет?!
Пенсіонери вимруть?
В Києві "хрущі" біля метро будуть "па10 000 Дол"???
Нули лишние. В условиях перепроизводства новостроев, хрущам будет не очень. Если-же додавят создание ОСББов и УК, то содержание хрущей выкинет в трубу всех жильцов.