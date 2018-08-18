rjkz написав:

США в этот раз очень тормознули с реакцией. Школы НЙ закрывают только с понедельника до 20 АПРЕЛЯ, хотя и ежу было понятно, что ППЦ пришел - лоер, работающий в Манхеттене заразил тьму народа в Весчестере, в результате создав новый САМЫЙ большой очаг заражения (до этого был штат Вашингтон, это на другом конце страны), Нью-Рошелл, где это произошло, изолирован, блокирован Национальной гвардией в радиусе мили (1,6 км), а в это время весь NYC жил как ни в чем не бывало. С миллионами людей в трейнах в рашаур, с вовсю работающими заведениями питания, развлечения и пр. БЕЗ масок практически вообще, по всем Штатам делается до 5000 (!!!!! на 400 млн страну) тестов в сутки, в Южной Корее - 15 000, в Китае - до 200 000 в сутки.Поэтому речь о развитости страны относится к тем, кого все-таки будут лечить. На остальных тупо не хватит ни аппаратов искусственной вентиляции легких ни медперсонала. Даже если вызовут из отпусков и с пенсий.В Украине проще - просто этого нет. Выживут те, кто не заразится или у кого иммунитета хватит бороться с болезнью. Ни Украина ни США не в состоянии будут справиться с той огромной массой инфецированных, которые об этом еще не подозревают. Им может быть кто угодно - и я и Вы и любой на форуме или пьяный под забором или Президент США (что, кстати, весьма вероятно).