rjkz написав:
Нули лишние.
В условиях перепроизводства новостроев, хрущам будет не очень. Если-же додавят создание ОСББов и УК, то содержание хрущей выкинет в трубу всех жильцов.
Серйозно?
Всі - бігом в новабуди???
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:17
Серйозно?
Всі - бігом в новабуди???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:22
Вопрос ведь не только с курсом - как на ситуацию повлияет замедление экономики? Как это кризис пройдет в Украине?
Ведь кризис 2008 года практически закончился в 2010 в цивилизованном мире. А в Украине? У меня такое ощущение, что кроме нескольких небольших всплесков, которые затронули далеко не всех, кризис только углубляется.
И еще вопрос - в 2008 из Украины ушли капиталы, исчезла ипотека и тп. Сейчас этого нет.
"Может-ли упасть тот, кто уже лежит на полу?"(я)
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:22
airmax78 Может и так. Помнится в достопамятном 2008 году, за объект в котором продавались квартиры тысяч за 115-120 у.е., вдруг в кризис стали предлагать "автовыкуп" тысяч за 75 у.е. Единицы нашлись, что продали, даже не приступая к ремонту. Остальные неподдельно оскорбились при том, что ажиотажно раскупили на котловане, выстаивая очереди в ОП на уровне 35-50 куе в зависимости от площади и очерёдности поступления домов в продажу. Те, что оскорбились, пошли ремонтироваться(было недёшево) и или жить самим или мучительно отбивать потраченные деньги через сдачу. Потраченное на приобретение на котловане плюс ремонт на сегодняшний день отбили, но до сегодняшнего кризиса цена до 75 куе так и не дошла.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
не больше, чем кто-то на ремонт и содержание своей дуповозки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто-то живёт в полёте, кто-то на поверхности земли. А кто-то зарывается в землю и только там себя нормально чувствует
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:49
Не, уже поздно.
Если кто успеет - в кэш.
Вспоминая кризис 2008 года...да и позже...те, кто продавал через полгода после начала кризиса, ну очень завидовали тем, кто продал в начале кризиса с хорошим дисконтом.
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:54
если нас серьёзно зацепит, то люди, купившие условные круши, еще долго будут жить с ценниками конца 2019г. перед глазами.
точно так же, как с 2008 и до сих пор живут покупатели однокомнатных панелек на Драгоманова по $3000/метр.
такое вот естественное состояние человека, оставшегося с упавшими активами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:08
Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
HORECA вся уже в заднице, уже есть инфо, людей начинают увольнять, часть переводят за свой счёт, почасовая оплата вместо месячной
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По моим кв мониторю, Липковского с 85 упала на 75 - 1к
|