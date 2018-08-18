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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3203320432053206>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 85
Вже навіть перевищили
42%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
16
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:17

  rjkz написав:
  Frant написав:
  asti написав:К слову, в самое ближайшее время в Италии, Испании да и вообще по всей Европе может серьезно подешеветь недвига, особенно старый фонд. Надо иметь ввиду. Рим или Барса по цене круши - почему бы и нет?!

Пенсіонери вимруть?

В Києві "хрущі" біля метро будуть "па10 000 Дол"???


Нули лишние. :mrgreen:
В условиях перепроизводства новостроев, хрущам будет не очень. Если-же додавят создание ОСББов и УК, то содержание хрущей выкинет в трубу всех жильцов.

Серйозно?
Всі - бігом в новабуди???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:22

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Ребята, вы говорите о снижении цен, но в такое время как сейчас, никто и продавать не будет.

Если курс и доходы стабилизируются на некоторых значених, то постепенно (пологода) люди привыкнут к новой реальности и начнут продавать по новым ценам. Наследники, которым под засолом держать нет смысла, заробитчане, которым не хватает денег зацепиться в Европе, а вариант возвращения не рассматривают.
Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.


Вопрос ведь не только с курсом - как на ситуацию повлияет замедление экономики? Как это кризис пройдет в Украине?
Ведь кризис 2008 года практически закончился в 2010 в цивилизованном мире. А в Украине? У меня такое ощущение, что кроме нескольких небольших всплесков, которые затронули далеко не всех, кризис только углубляется.
И еще вопрос - в 2008 из Украины ушли капиталы, исчезла ипотека и тп. Сейчас этого нет.
"Может-ли упасть тот, кто уже лежит на полу?"(я)
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:22

airmax78 Может и так. Помнится в достопамятном 2008 году, за объект в котором продавались квартиры тысяч за 115-120 у.е., вдруг в кризис стали предлагать "автовыкуп" тысяч за 75 у.е. Единицы нашлись, что продали, даже не приступая к ремонту. Остальные неподдельно оскорбились при том, что ажиотажно раскупили на котловане, выстаивая очереди в ОП на уровне 35-50 куе в зависимости от площади и очерёдности поступления домов в продажу. Те, что оскорбились, пошли ремонтироваться(было недёшево) и или жить самим или мучительно отбивать потраченные деньги через сдачу. Потраченное на приобретение на котловане плюс ремонт на сегодняшний день отбили, но до сегодняшнего кризиса цена до 75 куе так и не дошла.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:ЖЫР!
так сколько уже отлистали лендлордам с 2007го?

не больше, чем кто-то на ремонт и содержание своей дуповозки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:"Может-ли упасть тот, кто уже лежит на полу?"(я)

Кто-то живёт в полёте, кто-то на поверхности земли. А кто-то зарывается в землю и только там себя нормально чувствует
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:49

  Frant написав:
  rjkz написав:
  Frant написав:Пенсіонери вимруть?

В Києві "хрущі" біля метро будуть "па10 000 Дол"???


Нули лишние. :mrgreen:
В условиях перепроизводства новостроев, хрущам будет не очень. Если-же додавят создание ОСББов и УК, то содержание хрущей выкинет в трубу всех жильцов.

Серйозно?
Всі - бігом в новабуди???


Не, уже поздно.
Если кто успеет - в кэш.
Вспоминая кризис 2008 года...да и позже...те, кто продавал через полгода после начала кризиса, ну очень завидовали тем, кто продал в начале кризиса с хорошим дисконтом. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:54

  dir написав:...Потраченное на приобретение на котловане плюс ремонт на сегодняшний день отбили, но до сегодняшнего кризиса цена до 75 куе так и не дошла.

если нас серьёзно зацепит, то люди, купившие условные круши, еще долго будут жить с ценниками конца 2019г. перед глазами.
точно так же, как с 2008 и до сих пор живут покупатели однокомнатных панелек на Драгоманова по $3000/метр.
такое вот естественное состояние человека, оставшегося с упавшими активами.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:08

Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:РОкетчикам на заметку:

Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно
HORECA вся уже в заднице, уже есть инфо, людей начинают увольнять, часть переводят за свой счёт, почасовая оплата вместо месячной
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

asti написав:
  vhata написав:
  change_pm написав:І багато тут з нас розумників, які вийшли в кеш? Імхо, ні.
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...
По моим кв мониторю, Липковского с 85 упала на 75 - 1к
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