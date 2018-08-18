RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3203320432053206

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 85
Вже навіть перевищили
42%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
16
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:30

  Gastarbaiter написав:РОкетчикам на заметку:

Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно

У меня знакомая собственница кафе, где приезжих около 50% на вопрос что бедншь делать завтра ответ - закрываюсь. Что с сотредниками?- по домам без зп соотв
asin
 
Повідомлень: 195
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:32

CRUSADER Выгоды аренды у метро больше не будет https://www.segodnya.ua/politics/v-ukra ... 16820.html
dir
 
Повідомлень: 154
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:36

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.

Жаль, конечно.
А то на укреплении гривны на 12% ( с 27 на 24) ценники подросли на 15-20%, а местами, если верить ценникам на Эврику, то и на 50%. А теперь при падении курса с 24 на 30 грн ( +25% к нижней планке, +10 % к "эталонным" 27 грн, просадки не будет...

Может укрепление гривны было не единственным фактором?

Сделки идут в тонкой прослойке цен. Как в примере с Патиротикой недавно - минимальное предложение 56,5, человек быстро продал за 51, а за 55 висела бы на олх долго. Этот тонкий слой трудно отследить человеку не в теме. По олх очень трудно разглядеть, что происходит на самом деле. В мае-июле советую активно звонить и ходить смотреть. Может получится выхватить что-нибудь.

За 51 не быстро, месяц при куче просмотров. Я не в теме - ха ха. Без ремонта. С ремонтом, да было бы где то 56 мин.
asin
 
Повідомлень: 195
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:42

  asti написав:
  vhata написав:Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...

Если "горит", то это, конечно горе.
Но реально, продавать сейчас, это все равно, что в кирилловке на пляже торговать эксклюзивными новогодними игрушками.[/quote]
Всегда есть люди с деньгами на руках, караулящие срочную продажу.[/quote]да, но если он ожидает еще более горящюу, тотгорящая не продастся...
asin
 
Повідомлень: 195
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3203320432053206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1782, 1783, 1784
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17837 2887954
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 16:15
dir
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
12 11336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 15:14
detec
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195438
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.