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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:30
Gastarbaiter написав:
РОкетчикам на заметку:
Из комментов к посту Дубилета о ситуации в бизнесе.
Тренер в тренажерном зале , полностью без работы...без денег для существования чем платить за аренду квартиры , за что покупать еду...вообще не понятно
У меня знакомая собственница кафе, где приезжих около 50% на вопрос что бедншь делать завтра ответ - закрываюсь. Что с сотредниками?- по домам без зп соотв
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:32
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:36
Vlad442 написав: Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Смотрим на курс и делаем выводы. Если остановится до 30, то серьезной просадки цен не будет.
Жаль, конечно.
А то на укреплении гривны
на 12% ( с 27 на 24) ценники подросли на 15-20%, а местами, если верить ценникам на Эврику, то и на 50%. А теперь при падении курса с 24 на 30 грн ( +25% к нижней планке, +10 % к "эталонным" 27 грн, просадки не будет...
Может укрепление гривны было не единственным фактором?
Сделки идут в тонкой прослойке цен. Как в примере с Патиротикой недавно - минимальное предложение 56,5, человек быстро продал за 51, а за 55 висела бы на олх долго. Этот тонкий слой трудно отследить человеку не в теме. По олх очень трудно разглядеть, что происходит на самом деле. В мае-июле советую активно звонить и ходить смотреть. Может получится выхватить что-нибудь.
За 51 не быстро, месяц при куче просмотров. Я не в теме - ха ха. Без ремонта. С ремонтом, да было бы где то 56 мин.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 18:42
asti написав: vhata написав:
Говорила сегодня с риелтором - все упали на дно. Никакого движения вообще.
Поэтому те, кому горит продать будут снижать цены, а за ними и все остальные...
Если "горит", то это, конечно горе.
Но реально, продавать сейчас, это все равно, что в кирилловке на пляже торговать эксклюзивными новогодними игрушками.[/quote]
Всегда есть люди с деньгами на руках, караулящие срочную продажу.[/quote]да, но если он ожидает еще более горящюу, тотгорящая не продастся...
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