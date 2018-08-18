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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3204320532063207

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.4 5 85
Вже навіть перевищили
42%
36
Приблизно на рівні 2013
18%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
12%
10
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
16
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:25

asin Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:34

change_pm До 20 человек в трамвае или троллейбусе. В маршрутке до 10. Тут главное чтобы водители не поболели.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:37

  dir написав:asin Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.

Ржака :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:41

  BIGor написав:
  dir написав:asin Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.

Ржака :mrgreen:

Уже не нравится? То ли ещё будет. Возлюбите своего арендодателя.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:41

  airmax78 написав:
  artlife написав:Кто знает, что это за выступающие штуки справа на стене?
https://rieltor-ua-img.appspot.com/crop ... 051509.jpg

Радиаторы.

Точно.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:43

  dir написав:
  BIGor написав:
  dir написав:asin Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.

Ржака :mrgreen:

Уже не нравится? То ли ещё будет. Возлюбите своего арендодателя.

Я смеюсь над Вашими комплексами. А арендодателя у меня нет, к счастью или несчастью.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:52

BIGorНет комплексов. Для меня работа хобби. Не о себе писал. Шо ж вы так буквально!?
dir
 
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  #<1 ... 3204320532063207
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