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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3206320732083209>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 86
Вже навіть перевищили
42%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
16
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:52

  BIGor написав:
  dir написав:asin Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.

Ржака :mrgreen:

а чё там кстати, аудиторам из БИГ4 еще 15кгрн/мес платят или уже нет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:02

  dir написав:asin На чём ехать? https://www.segodnya.ua/politics/v-ukra ... 16820.html

Кто-то верит, что маршрутчики не будут больше 10 человек брать? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Забитые маршрутки, здравствуй, опа, Новый год! Тут уже даже не на тысячи счет пойдет, а на сотни тысяч. Хотя, с метро не лучше было бы.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:08

  Прохожий написав:а чё там кстати, аудиторам из БИГ4 еще 15кгрн/мес платят или уже нет?

Пока платят столько в неделю + надбавки, премии, % за клиента.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:16

  dir написав:change_pm До 20 человек в трамвае или троллейбусе. В маршрутке до 10. Тут главное чтобы водители не поболели.

Мда, якщо закриють метро, то клоуна винесуть геть скоро.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17

В метро могли бы обязать заходить в маске.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:20

  Investor_K написав: метро могли бы обязать заходить в маске.

Їхав сьогодні сидячи, як синьою так і червоною гілкою.
Закриття метро - признак повної бездарності влади
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:27

  flyman написав:
  Investor_K написав: метро могли бы обязать заходить в маске.

Їхав сьогодні сидячи, як синьою так і червоною гілкою.
Закриття метро - признак повної бездарності влади

А рядом переминаясь с ноги на ногу незаметно грустила старушка с палочкой.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:29

  artlife написав:
  airmax78 написав:
  artlife написав:Кто знает, что это за выступающие штуки справа на стене?
https://rieltor-ua-img.appspot.com/crop ... 051509.jpg

Радиаторы.

Точно.

похоже на грибную ферму
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:31

  flyman написав:
  Investor_K написав: метро могли бы обязать заходить в маске.

Їхав сьогодні сидячи, як синьою так і червоною гілкою.
Закриття метро - признак повної бездарності влади

Одежду в стирку или на двое суток на карантин.
Востаннє редагувалось artlife в Пон 16 бер, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:31

Прохожий cдохни прокурорская тварь.
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