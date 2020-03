Додано: Пон 16 бер, 2020 21:16

dir написав: change_pm До 20 человек в трамвае или троллейбусе. В маршрутке до 10. Тут главное чтобы водители не поболели. До 20 человек в трамвае или троллейбусе. В маршрутке до 10. Тут главное чтобы водители не поболели.

Мда, якщо закриють метро, то клоуна винесуть геть скоро. Мда, якщо закриють метро, то клоуна винесуть геть скоро.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

