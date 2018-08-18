dir написав:

Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.