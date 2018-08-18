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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 бер, 2020 20:52
BIGor написав: dir написав:asin
Арендодателям жильё, которое вам сдают в аренду с неба не упало. Многие, чтобы его заиметь так в своей жизни напахались, что вам и не снилось. Ваш антагонизм по отношению к арендодателям наивен и односторонен. Кроме того, молитесь, чтобы арендодатели не вернулись к активной работе. Вытеснят многих арендаторов с работ, поскольку раз смогли нажить квартиры себе и на сдачу, значит способны работать эффективнее вас. Просто слегка в данный момент сбросили обороты, что естественно. Если хозяин бизнеса, то легко может вернуть себе посаду сео, которого до недавних пор нанимал за хорошую зарплату, посокращает персонал. В общем вы о себе думайте, а не как заставить арендодателей вновь поднапрячься. Они способны поднапрячься(ручки помнят)-вам может не понравиться.
Ржака
а чё там кстати, аудиторам из БИГ4 еще 15кгрн/мес платят или уже нет?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:08
Прохожий написав:
а чё там кстати, аудиторам из БИГ4 еще 15кгрн/мес платят или уже нет?
Пока платят столько в неделю + надбавки, премии, % за клиента.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:16
dir написав:change_pm
До 20 человек в трамвае или троллейбусе. В маршрутке до 10. Тут главное чтобы водители не поболели.
Мда, якщо закриють метро, то клоуна винесуть геть скоро.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:17
В метро могли бы обязать заходить в маске.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:20
Investor_K написав:
метро могли бы обязать заходить в маске.
Їхав сьогодні сидячи, як синьою так і червоною гілкою.
Закриття метро - признак повної бездарності влади
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:27
flyman написав: Investor_K написав:
метро могли бы обязать заходить в маске.
Їхав сьогодні сидячи, як синьою так і червоною гілкою.
Закриття метро - признак повної бездарності влади
А рядом переминаясь с ноги на ногу незаметно грустила старушка с палочкой.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:29
artlife написав: airmax78 написав:
Радиаторы.
Точно.
похоже на грибную ферму
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:31
flyman написав: Investor_K написав:
метро могли бы обязать заходить в маске.
Їхав сьогодні сидячи, як синьою так і червоною гілкою.
Закриття метро - признак повної бездарності влади
Одежду в стирку или на двое суток на карантин.
Востаннє редагувалось artlife
в Пон 16 бер, 2020 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:31
Прохожий cдохни прокурорская тварь.
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