Додано: Пон 16 бер, 2020 21:38

BIGor написав: flyman написав: Investor_K написав: метро могли бы обязать заходить в маске. метро могли бы обязать заходить в маске.

Їхав сьогодні сидячи, як синьою так і червоною гілкою.

В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари? В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари?

Ще прирівняй Компанію Китаю до Слуг Народа. Ще прирівняй Компанію Китаю до Слуг Народа.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

