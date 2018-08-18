В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:33
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:38
Ще прирівняй Компанію Китаю до Слуг Народа.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 16 бер, 2020 21:47
В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.
По-вашему, товары в магазины и аптеки по воздуху сами прилетают и на полки раскладываются.
Продавцы и провизоры также по месту работы из ниоткуда появляются.
Или для аудитора из БИГ4 - это такое сложное понимание ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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