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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3207320832093210

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 86
Вже навіть перевищили
42%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
16
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52

  Gastarbaiter написав:
  pesikot написав:В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.

Вы верите, что в Украине всего 5 заболевших? Что будет с городом, если заболеют даже 200 тыс.? Думаете, много времени нужно на это? По статистике Италии, Испании, Германии каждый день идет прирост заболевших 20-30%.

Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений

Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:56

  Мизантрóп написав:
  BIGor написав:Прохожий cдохни прокурорская тварь.

ауе,жизнь ворам?

Ну чего же Вы так, просто некоторые чинуши-братки из 90-х по другому не понимают. Врагов надо знать очень хорошо, без этого Украина и дальше будет недоразвитой страной третьего мира.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:57

  pesikot написав:
  BIGor написав:В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари?

В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.

По-вашему, товары в магазины и аптеки по воздуху сами прилетают и на полки раскладываются.
Продавцы и провизоры также по месту работы из ниоткуда появляются.

Или для аудитора из БИГ4 - это такое сложное понимание ?

Клон прохожего прокуроришки?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:04

  BIGor написав:Ну чего же Вы так, просто некоторые чинуши-братки из 90-х по другому не понимают. Врагов надо знать очень хорошо, без этого Украина и дальше будет недоразвитой страной третьего мира.

Когда 30+ аудитор из БИГ4 использует, типа, лексикон братков из 90-х, значит он туп
Не удивительно, что тебя выперли из аудит-контор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:06

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари?

В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.

По-вашему, товары в магазины и аптеки по воздуху сами прилетают и на полки раскладываются.
Продавцы и провизоры также по месту работы из ниоткуда появляются.

Или для аудитора из БИГ4 - это такое сложное понимание ?

Клон прохожего прокуроришки?

Нет, тебе объясняю, что булки на деревьях не растут
От чёрт, это опять для тебя сложно, ты же не видел мульт "Страна невыученных уроков" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:07

pesikot клон прохожего, чего ты так распереживался?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:09

  pesikot написав:
  BIGor написав:Ну чего же Вы так, просто некоторые чинуши-братки из 90-х по другому не понимают. Врагов надо знать очень хорошо, без этого Украина и дальше будет недоразвитой страной третьего мира.

Когда 30+ аудитор из БИГ4 использует, типа, лексикон братков из 90-х, значит он туп
Не удивительно, что тебя выперли из аудит-контор

Неудивительно что прохожий со своим клоном так фапаешь на БИГ4.
BIGor
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  #<1 ... 3207320832093210
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