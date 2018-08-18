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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52
Gastarbaiter написав: pesikot написав:
В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.
Вы верите, что в Украине всего 5 заболевших? Что будет с городом, если заболеют даже 200 тыс.? Думаете, много времени нужно на это? По статистике Италии, Испании, Германии каждый день идет прирост заболевших 20-30%.
Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений
Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:56
Мизантрóп написав: BIGor написав:Прохожий
cдохни прокурорская тварь.
ауе,жизнь ворам?
Ну чего же Вы так, просто некоторые чинуши-братки из 90-х по другому не понимают. Врагов надо знать очень хорошо, без этого Украина и дальше будет недоразвитой страной третьего мира.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:57
pesikot написав: BIGor написав:
В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари?
В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.
По-вашему, товары в магазины и аптеки по воздуху сами прилетают и на полки раскладываются.
Продавцы и провизоры также по месту работы из ниоткуда появляются.
Или для аудитора из БИГ4 - это такое сложное понимание ?
Клон прохожего прокуроришки?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:04
BIGor написав:
Ну чего же Вы так, просто некоторые чинуши-братки из 90-х по другому не понимают. Врагов надо знать очень хорошо, без этого Украина и дальше будет недоразвитой страной третьего мира.
Когда 30+ аудитор из БИГ4 использует, типа, лексикон братков из 90-х, значит он туп
Не удивительно, что тебя выперли из аудит-контор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:06
BIGor написав: pesikot написав: BIGor написав:
В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари?
В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.
По-вашему, товары в магазины и аптеки по воздуху сами прилетают и на полки раскладываются.
Продавцы и провизоры также по месту работы из ниоткуда появляются.
Или для аудитора из БИГ4 - это такое сложное понимание ?
Клон прохожего прокуроришки?
Нет, тебе объясняю, что булки на деревьях не растут
От чёрт, это опять для тебя сложно, ты же не видел мульт "Страна невыученных уроков"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:07
pesikot клон прохожего, чего ты так распереживался?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:09
pesikot написав: BIGor написав:
Ну чего же Вы так, просто некоторые чинуши-братки из 90-х по другому не понимают. Врагов надо знать очень хорошо, без этого Украина и дальше будет недоразвитой страной третьего мира.
Когда 30+ аудитор из БИГ4 использует, типа, лексикон братков из 90-х, значит он туп
Не удивительно, что тебя выперли из аудит-контор
Неудивительно что прохожий со своим клоном так фапаешь на БИГ4.
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