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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:25
asin написав:
За 51 не быстро, месяц при куче просмотров. Я не в теме - ха ха. Без ремонта. С ремонтом, да было бы где то 56 мин.
Про не в теме это не про вас. Про меня и других. Если бы меня спросили, сколько стоит квартира в Патриотике, я бы посмотрел олх и сказал бы 56, а на самом деле реальная цена 51.
asin написав:
До..я. Но смется тот, кто смется последний. У нас будедт скоро доходость лендлордов как в европе. Депо доходность уже. Так что думаем)) них..я не делать скоро не получится чтоб прожить.
Лучше быть лендлордом с пустой квартирой, чем арендатором, которому нечем платить.
Анекдот: сынок спрашивает отца -Пап, а правда, что богатых тоже кризис коснётся? Отец отвечает
- Правда, их коснётся,а нам п..ц!
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:26
airmax78 написав:
Продам свое моноколесо. Запас хода 35-50 км (в зависимости от веса ездока и рельефа). 40К грн. В свете происходящего - это недорого.
Но и навернутся с моно-колеса, может обойтись дорого.
Переломы там, долго скорую ждать.
Неликвидный товар
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:32
pesikot написав: airmax78 написав:
Продам свое моноколесо. Запас хода 35-50 км (в зависимости от веса ездока и рельефа). 40К грн. В свете происходящего - это недорого.
Но и навернутся с моно-колеса, может обойтись дорого.
Переломы там, долго скорую ждать.
Неликвидный товар
За 5 лет катания упал 1 раз по своей вине. Моноколесо очень безопасный вид транспорта если ездить научиться. А научившись - уже не разучишься - это как на велосипеде.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:35
pesikot написав:
В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.
Вы верите, что в Украине всего 5 заболевших? Что будет с городом, если заболеют даже 200 тыс.? Думаете, много времени нужно на это? По статистике Италии, Испании, Германии каждый день идет прирост заболевших 20-30%.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:52
Gastarbaiter написав: pesikot написав:
В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.
Вы верите, что в Украине всего 5 заболевших? Что будет с городом, если заболеют даже 200 тыс.? Думаете, много времени нужно на это? По статистике Италии, Испании, Германии каждый день идет прирост заболевших 20-30%.
Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений
Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:57
pesikot написав: BIGor написав:
В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари?
В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.
По-вашему, товары в магазины и аптеки по воздуху сами прилетают и на полки раскладываются.
Продавцы и провизоры также по месту работы из ниоткуда появляются.
Или для аудитора из БИГ4 - это такое сложное понимание ?
Клон прохожего прокуроришки?
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:29
pesikot написав: Gastarbaiter написав: pesikot написав:
В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.
Вы верите, что в Украине всего 5 заболевших? Что будет с городом, если заболеют даже 200 тыс.? Думаете, много времени нужно на это? По статистике Италии, Испании, Германии каждый день идет прирост заболевших 20-30%.
Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений
Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун
Безумовно, зупинка метро - це тупість керманича.
І вона йому дорого обійдеться.
Рейтинг з кожним днем все нижче.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:37
artlife написав: airmax78 написав: artlife написав:
Просто интересно, сколько же стоит в месяц обслуживаение 1 м в этом доме образцовой культуры быта?
Несколько страниц обсуждению этой возмутительной цифры тут посвятили. Где Вы были? 44 грн. за кв.м
То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.
Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:41
artlife написав: artlife написав: airmax78 написав:
Несколько страниц обсуждению этой возмутительной цифры тут посвятили. Где Вы были? 44 грн. за кв.м
То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.
Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться.
У богатих є кошти на утримання модних МОПів, тому не варто за їх переживати.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:53
artlife написав:
Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться.
Ну в 1м Тетрисе квартплата 25 грн/м2. Это в том году когда его начали заселять было около 25 грн=1$. Может теперь будет 44 грн = 1$ чтобы и во 2м Тетрисе квартплата достигла правильного уровня.
Но это не точно.
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