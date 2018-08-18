Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.
Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться.
У богатих є кошти на утримання модних МОПів, тому не варто за їх переживати.
Жилье должно иметь минимальный fixed cost и максимум опций, которые ты можешь купить, если тебе нужно. Не обязательно непосредственно в твоём доме. Сегодня ты богат, а завтра не очень. Сегодня у тебя есть работа, а завтра твой бизнес закрылся. Сегодня ты здоров, а завтра потерял здоровье и трудоспособность. Жилье не должно быть гирей, которую ты можешь нести только когда ты в отличной форме. Тем более, когда эта гиря состоит из кучи некритичных вещей, которые ты можешь получить опционально в другом месте вместо пожизненной подписки по дурному прайсу.
artlife написав:Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.
Разное бывает. Я в марте 2008 взял ипотеку, правда выплатил за 4 года, но было тяжко. Клиент мой взял накануне кризиса хату в Парковом мистечке, еще и девушке-риелторше, которая ему, как он тогда считал, очень удачно маякнула, мол "по случаю", новую мазду3 откатил.
pesikot написав:Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений
Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун
Их уже 180 тыс. И в Украине их должно быть намного больше, чем в официальной статистике. Но если даже в развитых странах диагностика хромает, то что за Неньку говорить? Это вам не Китай. Вильнолюдей дома не запрешь. Кто будет их контролировать? Украинская недополиция? В общем, посмотрите сами через месяц. Искренне хочу ошибаться. Как-никак, в Украине остались родственники.
artlife написав:Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.
Разное бывает. Я в марте 2008 взял ипотеку, правда выплатил за 4 года, но было тяжко. Клиент мой взял накануне кризиса хату в Парковом мистечке, еще и девушке-риелторше, которая ему, как он тогда считал, очень удачно маякнула, мол "по случаю", новую мазду3 откатил.
Я тоже брал ипотеку, не хватало на "квартиру мечты". Выплатил за полтора года и выдохнул со словами "Больше никогда". Но сейчас зрею на еще одну авантюру.
pesikot написав:Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений
Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун
Их уже 180 тыс. И в Украине их должно быть намного больше, чем в официальной статистике. Но если даже в развитых странах диагностика хромает, то что за Неньку говорить? Это вам не Китай. Вильнолюдей дома не запрешь. Кто будет их контролировать? Украинская недополиция? В общем, посмотрите сами через месяц. Искренне хочу ошибаться. Как-никак, в Украине остались родственники.
Согласен с Вами. Закрытие метро - абсолютно правильная мера.
dir написав:change_pm До 20 человек в трамвае или троллейбусе. В маршрутке до 10. Тут главное чтобы водители не поболели.
Мда, якщо закриють метро, то клоуна винесуть геть скоро.
А он тут причем? Народ пусть определится - надо камнями туристов, съездивших в Китай забрасывать или коронавируса не бояться. Как-то одно с другим не коррелирует. Экономический кризис пошел. Все, никуда не денешься. И по всему миру. Противодействие эпидемии - это уже другое и меры принимаемые в Украине более чем своевременны. К сожалению, наверное, не делается достаточное количество тестов, поэтому зараза расползется.