Додано: Пон 16 бер, 2020 23:54

Frant написав: artlife написав: artlife написав: То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди. То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.

Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться. Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться.

У богатих є кошти на утримання модних МОПів, тому не варто за їх переживати. У богатих є кошти на утримання модних МОПів, тому не варто за їх переживати.

Жилье должно иметь минимальный fixed cost и максимум опций, которые ты можешь купить,. Не обязательно непосредственно в твоём доме.Сегодня ты богат, а завтра не очень. Сегодня у тебя есть работа, а завтра твой бизнес закрылся. Сегодня ты здоров, а завтра потерял здоровье и трудоспособность. Жилье не должно быть гирей, которую ты можешь нестикогда ты в отличной форме. Тем более, когда эта гиря состоит из кучи некритичных вещей, которые ты можешь получить опционально в другом месте вместо пожизненной подписки по дурному прайсу.