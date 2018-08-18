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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3208320932103211>

Чи відновилися ваші доходи до рівня кінця 2013 року (дол. екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.5 5 86
Вже навіть перевищили
42%
36
Приблизно на рівні 2013
17%
15
Нижчі рівня 2013, але не більш ніж на 25%
13%
11
Нижчі рівня 2013, на 25%-50%
9%
8
Значно нижчі рівня 2013 року
19%
16
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:54

  Frant написав:
  artlife написав:
  artlife написав:То есть за 100-метровую квартиру около 50 тыс в год только за обслуживание. Какой кошмар. Глупые, глупые люди.

Интерсно, как скоро будут чувствовать себя некоторые из этих успешных людей, которым каждый месяц нужно отваливать обязательные 4-5 тыс за модные МОПы, детскую, колясочную, спортзал, пати-рум, зону барбекю и прочие прелести. Вне зависимости, есть ли у тебя работа или нет, закрылся твой бизнес или тебе повезло и он еще работает... но скоро может накрыться.

У богатих є кошти на утримання модних МОПів, тому не варто за їх переживати.

Жилье должно иметь минимальный fixed cost и максимум опций, которые ты можешь купить, если тебе нужно. Не обязательно непосредственно в твоём доме.:)
Сегодня ты богат, а завтра не очень. Сегодня у тебя есть работа, а завтра твой бизнес закрылся. Сегодня ты здоров, а завтра потерял здоровье и трудоспособность. Жилье не должно быть гирей, которую ты можешь нести только когда ты в отличной форме. Тем более, когда эта гиря состоит из кучи некритичных вещей, которые ты можешь получить опционально в другом месте вместо пожизненной подписки по дурному прайсу.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:02

почалося!

https://ua.m2bomber.com/obj/592088777/v ... nuu-bumagu
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:04

  baraka написав:почалося!
https://ua.m2bomber.com/obj/592088777/v ... nuu-bumagu

Вы не знаете, как по другому рекламировать ваш бизнес?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:10

  artlife написав:
  baraka написав:почалося!
https://ua.m2bomber.com/obj/592088777/v ... nuu-bumagu

Вы не знаете, как по другому рекламировать ваш бизнес?


хотел дописать что это не мы.

PS: это не мы, вот источник
https://www.olx.ua/obyavlenie/pomenyayu ... HoSJp.html

зареган на ОЛХ ещё с 2012 года

PS2: думаете махнуться ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:16

  artlife написав:Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.


Разное бывает.
Я в марте 2008 взял ипотеку, правда выплатил за 4 года, но было тяжко.
Клиент мой взял накануне кризиса хату в Парковом мистечке, еще и девушке-риелторше, которая ему, как он тогда считал, очень удачно маякнула, мол "по случаю", новую мазду3 откатил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:19

  pesikot написав:Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений

Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун

Их уже 180 тыс. И в Украине их должно быть намного больше, чем в официальной статистике. Но если даже в развитых странах диагностика хромает, то что за Неньку говорить? Это вам не Китай. Вильнолюдей дома не запрешь. Кто будет их контролировать? Украинская недополиция? В общем, посмотрите сами через месяц. Искренне хочу ошибаться. Как-никак, в Украине остались родственники.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:21

  rjkz написав:
  artlife написав:Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.


Разное бывает.
Я в марте 2008 взял ипотеку, правда выплатил за 4 года, но было тяжко.
Клиент мой взял накануне кризиса хату в Парковом мистечке, еще и девушке-риелторше, которая ему, как он тогда считал, очень удачно маякнула, мол "по случаю", новую мазду3 откатил.


Я тоже брал ипотеку, не хватало на "квартиру мечты".:) Выплатил за полтора года и выдохнул со словами "Больше никогда". Но сейчас зрею на еще одну авантюру. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:26

  Gastarbaiter написав:
  pesikot написав:Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений

Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун

Их уже 180 тыс. И в Украине их должно быть намного больше, чем в официальной статистике. Но если даже в развитых странах диагностика хромает, то что за Неньку говорить? Это вам не Китай. Вильнолюдей дома не запрешь. Кто будет их контролировать? Украинская недополиция? В общем, посмотрите сами через месяц. Искренне хочу ошибаться. Как-никак, в Украине остались родственники.

Согласен с Вами. Закрытие метро - абсолютно правильная мера.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:32

  flyman написав:
  dir написав:change_pm До 20 человек в трамвае или троллейбусе. В маршрутке до 10. Тут главное чтобы водители не поболели.

Мда, якщо закриють метро, то клоуна винесуть геть скоро.


А он тут причем?
Народ пусть определится - надо камнями туристов, съездивших в Китай забрасывать или коронавируса не бояться. Как-то одно с другим не коррелирует.
Экономический кризис пошел. Все, никуда не денешься. И по всему миру. Противодействие эпидемии - это уже другое и меры принимаемые в Украине более чем своевременны. К сожалению, наверное, не делается достаточное количество тестов, поэтому зараза расползется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:36

  pesikot написав:
  BIGor написав:В Ухане тоже закрыли метро. Китайцы тоже бездари?

В Киеве центр эпидемии ?
Остановка метро в Киеве - город просто встанет.

По-вашему, товары в магазины и аптеки по воздуху сами прилетают и на полки раскладываются.
Продавцы и провизоры также по месту работы из ниоткуда появляются.

Или для аудитора из БИГ4 - это такое сложное понимание ?


Очевидно, Вы думаете, что товары в магазины и аптеки доставляют на общественном транспорте. Или Зеленский запретил движение грузового транспорта?
rjkz
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