artlife написав:

Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.