Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
админы, вместо бесполезной голосовалки по доходам сделайте голосование по прогнозу обвала цены на недвигу к концу 2020 года - посмотрим настроение общества.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
pesikot написав:Я думаю, что закрытие метро - это дурость в принятии важных государственых решений
Так же думаю, если вы пишите о 200 тысяч заболевших в городе, когда во всём мире только около 160 тысяч, то вы банальный провокатор и трындун
Их уже 180 тыс. И в Украине их должно быть намного больше, чем в официальной статистике. Но если даже в развитых странах диагностика хромает, то что за Неньку говорить? Это вам не Китай. Вильнолюдей дома не запрешь. Кто будет их контролировать? Украинская недополиция? В общем, посмотрите сами через месяц. Искренне хочу ошибаться. Как-никак, в Украине остались родственники.
В ваших щуцынских ипенях ещё не расстреливают владельцев пабов и хозяев склепов за то, что они работают, а не под карантин доски к окнам приколачивают?
artlife написав:Помню рассказ знакомой о девушке, молодой работнице банка, которая в 2007 году купила почти за 100 куе однокомнатную квартиру в старой панельной девятиэтажке по Братиславской, 4. По-моему, даже, на последнем этаже. Я подвозил к ней эту мою знакомую в 2015 и та девушка всё еще выплачивала кредит. Получается, что минимум 8 лет её жизни были посвящены выплате валютного кредита за квартиру, которая на то время уже в разы подешевела. Она вела одинокий образ жизни, без семьи и детей.
Разное бывает. Я в марте 2008 взял ипотеку, правда выплатил за 4 года, но было тяжко. Клиент мой взял накануне кризиса хату в Парковом мистечке, еще и девушке-риелторше, которая ему, как он тогда считал, очень удачно маякнула, мол "по случаю", новую мазду3 откатил.
Я тоже брал ипотеку, не хватало на "квартиру мечты". Выплатил за полтора года и выдохнул со словами "Больше никогда". Но сейчас зрею на еще одну авантюру.
Зачем? Кризис уже набирает обороты. Когда станет понятно, что скоро подъем тогда может ыбть (прикольная получилась очепятка, не стал исправлять)))). Просто никогда не понятно до каких глубин оно дойдет. Цены падают быстро, а растут медленно - можно всегда успеть.
барабашов написав:В ваших щуцынских ипенях ещё не расстреливают владельцев пабов и хозяев склепов за то, что они работают, а не под карантин доски к окнам приколачивают?
В наших ипенях народ сидит по домам. Кафе и рестораны работают на доставке. Спортзалы проводят онлайн-занятия и предлагают оборудование в прокат до конца карантина. http://www.wykop.pl/ramka/5385793/opust ... w-zdjecia/ Была пара показательных случаев, когда больных с подозрением на вирус родственники тащили в больницу. После чего все отделение закрывалось на дезинфекцию и карантин. Теперь настоятельно просят так не делать.
rjkz написав:Разное бывает. Я в марте 2008 взял ипотеку, правда выплатил за 4 года, но было тяжко. Клиент мой взял накануне кризиса хату в Парковом мистечке, еще и девушке-риелторше, которая ему, как он тогда считал, очень удачно маякнула, мол "по случаю", новую мазду3 откатил.
Я тоже брал ипотеку, не хватало на "квартиру мечты". Выплатил за полтора года и выдохнул со словами "Больше никогда". Но сейчас зрею на еще одну авантюру.
Зачем? Кризис уже набирает обороты. Когда станет понятно, что скоро подъем тогда может ыбть (прикольная получилась очепятка, не стал исправлять)))). Просто никогда не понятно до каких глубин оно дойдет. Цены падают быстро, а растут медленно - можно всегда успеть.
Та там комбинация, чтобы сразу в аренду знакомым американцям.) Может срастётся в перспеткиве 3-4 месяцев, не раньше. В общем, пока я ничем не рискую и смотрю за развитием событий.
jj1981ua написав:админы, вместо бесполезной голосовалки по доходам сделайте голосование по прогнозу обвала цены на недвигу к концу 2020 года - посмотрим настроение общества.
Летим в 0, уже ж понятно.
ну я серьезно. вопрос же в % падения. конечно по 100 баксов не будет, но и нынешних цен в ближайшие годы не видать.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.